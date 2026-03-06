Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”

El presidente Javier Milei le envió este jueves por la tarde un mensaje a la oposición días después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y sostuvo: “No me van a llevar puesto como a [Mauricio] Macri”.

Las palabras del jefe de Estado se produjeron en el marco de una entrevista que le concedió a La Cornisa (LN+). La charla entre Luis Majul y el líder de La Libertad Avanza (LLA) se transmitirá el próximo domingo desde las 20.

A lo largo de la entrevista, se refirió a la denuncia de ARCA contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por evasión impositiva y retención de aportes: “Si son culpables, tienen que pagar”.

El presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso LA NACION

Hizo también un breve comentario sobre su distanciamiento de Victoria Villarruel y el tuit de la vicepresidenta en el que asegura que el Ejecutivo quiere su renuncia: “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”.

Apuntó además contra Madanes Quintanilla, uno de los dueños de la empresa de neumáticos Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando el pasado 18 de febrero: “Es extorsionador y prebendario”. Y coronó con un comentario sobre sus planes tras dejar el sillón de Rivadavia: “Después del año 2031, no me ven más el pelo”.

Su última charla con LN+

El intercambio más reciente del jefe de Estado con LN+ ocurrió el domingo pasado, luego de su mensaje ante la Asamblea Legislativa. Durante esa conversación abordó el regreso del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció más de 400 días detenido en Venezuela y cuya liberación fue facilitada por gestiones vinculadas con la dirigencia de la AFA. “Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, planteó.

En diálogo con José Del Rio, Majul y Cristina Pérez, señaló que la situación del suboficial había sido “una tragedia” y relativizó el origen de las gestiones que permitieron su liberación. “Si vuelve por el motivo que fuera, bienvenido”, afirmó.

Al ser consultado por las investigaciones judiciales que involucran al titular de la AFA, evitó nombrarlo y deslizó que “se noqueará solo”. También aludió a los gritos de legisladores de Unión por la Patria durante su exposición en el Congreso y volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo.

“Es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Es peor que el primer peronismo, porque se dio en un contexto histórico particular y todo el mundo supo el daño que hizo, y hasta el propio Perón se arrepintió de eso. Y ellos hicieron lo mismo, pero con las herramientas del siglo XXI", arremetió.

En el plano económico, pronosticó que la actividad podría recuperar dinamismo hacia el segundo trimestre si continúa bajando el riesgo país. Según explicó, con un indicador en torno a 500 puntos la economía podría expandirse cerca del 5%, y con uno cercano a 230, alrededor del 8%.

Además, descartó enviar pliegos al Senado para cubrir vacantes en la Corte Suprema o en la Procuración General mientras se requieran mayorías especiales. “No voy a negociar con el kirchnerismo”, remarcó.

Finalmente, elogió la política internacional de Estados Unidos e Israel frente a Irán y aseguró que la conducción de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contribuye a “un mundo más seguro”.