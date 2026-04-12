Claudio Ubeda habló del “penal claro” para Boca y dijo que el gol de Independiente no debió ser validado

Claudio Ubeda, el entrenador de Boca, no tuvo dudas acerca de la jugada que terminó con el gol de su equipo y que estableció el 1-1 final en el clásico contra Independiente en la Bombonera. “El penal fue penal, fue claro. Se revisó y nosotros lo vimos también. Hay una infracción clara”, aseveró. Además, redobló la apuesta: aseguró que el gol del Rojo, anotado por el uruguayo Matías Abaldo, no debió ser convalidado: “Hay una mano muy clara del jugador de Independiente. Al ser una jugada que terminó mucho después, la pasaron de largo, pero fue el inicio de la jugada del gol de Independiente”, expuso en la conferencia de prensa posterior al empate.

Fue el único comentario del entrenador sobre la actuación del árbitro principal, Andrés Merlos, y de su ayudante de VAR, Lucas Novelli. En el resto de su comparecencia ante los medios el DT habló de fútbol. Y rescató cómo jugaron sus dirigidos: “Al control del partido lo tuvimos nosotros; merecimos un poco más. No llegamos mucha cantidad de veces, pero sí como para ganar el partido”, manifestó.

“EL PENAL FUE PENAL. FUE CLARO” 🔵🟡



El DT de Boca fue contundente cuando le consultaron por las polémicas del partido vs. Independiente. pic.twitter.com/bJrsXDezUw — TyC Sports (@TyCSports) April 12, 2026

El entrenador de Boca, equipo que no pierde desde hace 11 partidos, agregó: “Tuvimos puntos muy altos de algunos jugadores. Está bueno, cuando hacemos un recambio importante, ver rendimientos altos. Por nombrar algunos en la fase defensiva: [Nicolás] Figal, [Marco] Pellegrino, Alan Velasco... Nos vamos con bronca por no haber ganado. Fuimos siempre a buscarlo. Intentamos siempre”.

Exequiel Zeballos emerge del túnel detrás de Úbeda; para el entrenador, el santiagueño "es un chico muy querible". Manuel Cortina

El partido tuvo dos buenas noticias para Ubeda: los regresos de Exequiel “Changuito” Zeballos y Agustín Marchesin. Sobre el santiagueño, el entrenador resaltó: “Lo quiero mucho. Me genera alegría. No la pasó bien en el inicio de la lesión e hizo un esfuerzo grande. Sentíamos que tenía que empezar a sumar minutos para empezar a soltarse. No vamos a descubrir nada con el arma importante que tenemos en él. Tenerlo en condiciones nos pone contentos”. Y continuó: “Es un chico muy querible. Cuando entró lo abracé y le dije que intentara hacernos ganar el partido. Tenemos un ida y vuelta muy lindo”. Y sobre Marchesin, adelantó que será el arquero titular el martes frente a Barcelona, de Ecuador, por la Copa Libertadores: “Se recuperó más rápido que lo normal. Está bien, con ganas; se lo vio seguro. Nos pone contentos. Estando en estas condiciones, él va a ser el arquero, seguro”, anticipó.

Ubeda también elogió el rendimiento de Velasco, que generó la jugada del penal y redondeó una buena actuación en el lugar del juvenil Tomás Aranda. “Alan hizo un partido excelente. Estuvo activo, bien en el uno contra uno. Inquietó sobre la banda cada vez que le tocó atacar. La causa de su salida fue cansancio. Intentamos poner más frescura. Veíamos que estaba cansado. Ante la primera pregunta lo nombré, dije que había tenido una actuación destacada”, valoró el preparador.

¡¡LAS COSAS LINDAS DEL FÚTBOL!! Atención al PATERNAL ABRAZO del Sifón Ubeda para Zeballos, antes de la vuelta del Chango a las canchas post-lesión. pic.twitter.com/Ygqpc6JKfN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Más allá de lo de este sábado y lo del próximo martes, Boca tiene en el horizonte el clásico con River, que se jugará el domingo 19 en el Monumental. Sobre ese trascendente partido fue esquivo Ubeda, que tiró afuera la pelota ante la primera consulta. “Creo que hay que aprender a transitar momentos adversos y superarlos. Eso hicieron muy bien. Empezaron a generarse confianza. Se nota que es un plantel que quiere ganar cosas. Con el correr de los partidos hemos ido afianzando una idea. Hoy, en muchos momentos en que no teníamos la pelota y había que disputar, el equipo se mostró aguerrido para recuperar. Se ve ganas de ganar, que todos quieren estar presentes, que quieren jugar. Eso es bueno. Creo que llegamos en buenas condiciones al próximo partido. Este equipo está como para dar pelea en todos los frentes; sentimos que son todos titulares. No hay suplentes. Hay una buena competencia interna y eso ayuda”, valoró el entrenador.

Ante la segunda pregunta sobre el superclásico, el DT sí encaró el tema. “Cada vez que planificamos un partido mandamos un mensaje: para nosotros el partido que tenemos por delante tiene que ser el único. No hay otro que tengamos en vista. El más importante es el del martes. Barcelona juega bien como visitante. Hay que tener varias precauciones. Confiamos plenamente en que vamos a hacer un buen partido. Sólo pensamos en el martes. Después damos vuelta la página y será el que sigue”, refirió al archirrival, sin mencionarlo. Y el que sigue, en el torneo Apertura, es River.