Claudio Úbeda, la única voz del Boca eliminado del Apertura: “No se pueden dejar pasar este tipo de instancias”

Es grande la desilusión en Boca. Sólo basta con ver cómo Leandro Paredes, su capitán, se acostó sobre el cesped una vez que Pablo Echavarría decretó el final de la caída en la Bombonera por 3-2 (en tiempo suplementario) ante Huracán, quedándose prematuramente eliminado del Torneo Apertura en octavos de final. Un golpazo que se agrega a las dos derrotas recientes por la Copa Libertadores, todo después del éxtasis por ganar el superclásico en el Monumental (1-0).

Rápidamente, con la derrota consumada, el foco de las cámaras fueron a cada rostro boquense por el fracaso local. Cabizbajos, algunos con cara de fastidio (el propio Paredes, por ejemplo), se retiraron directamente hacia el vestuario, optando por no dejar siquiera una declaración en caliente en la transmisión oficial. Ante ese escenario, quedaba esperar por la conferencia de prensa de Claudio Úbeda, acaso el único que garantizaba alguna reflexión pública. De hecho, el entrenador fue la voz excepcional azul y oro.

La desazón de Leandro Paredes, no bien Echavarría indicó el final de la participación de Boca en el Torneo Apertura, cayendo en su casa y en la primera instancia de eliminación. Manuel Cortina

“Lógico que perder un partido como el de hoy nos deja angustiados. La verdad que, si uno analiza el trámite general, hemos tenido un dominio absoluto del juego y muchas situaciones de gol. Sí, cometimos errores, lógico. Empezamos perdiendo a los cinco minutos con un gol que sale de un error nuestro”, comenzó su análisis el entrenador. Incluso, reclamó: “En el minuto 30 del primer tiempo, la jugada en la que patea Ascacibar dentro del área, de zurda, es un claro penal que no cobran. Lo digo porque nos cobraron dos en contra, pero no lo quiero poner como excusa. El partido lo perdimos nosotros”.

Abocándose al desempeño de sus jugadores, destacó la búsqueda, pero continuó puntualizando en uno de los aspectos en donde se está fallando: “Hicieron un esfuerzo tremendo. 120 minutos de un partido intenso. Las situaciones las creamos. Tenemos que focalizarnos en terminar mejor las jugadas y convertirlas”.

Con rostro de preocupación se retiró Claudio Úbeda del campo de juego: en conferencia declaró que el equipo no debe cometer errores no forzados en este tipo de duelos, algo que también se vio en la Copa Libertadores. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Aunque sentenció que no hay “nada para reprocharles”, no eludió la pregunta sobre los errores no forzados de sus futbolistas que terminan complicando los resultados de su equipo. En este caso, los dos penales evitables que cometió Lautaro Di Lollo, al que no mencionó: “No se pueden cometer más ese tipo de errores no forzados. Terminan marcándote y dejándote afuera de una competencia importante para nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es que hay dos finales por delante, contra Cruzeiro y Católica, y hay que focalizarse en eso: achicar el margen de error al mínimo posible”.

También apuntó a que la desazón no se prolongue demasiado. “Hay que levantar la cabeza lo más rapido posible. Entramos al vestuario y fue lo primero que dijimos. Tenemos motivos suficientes como para levantar la cabeza ya. Ni siquiera mañana, hoy mismo. Y entender que vamos por dos finales: estoy seguro de que el equipo lo va a hacer bien”, detalló la intimidad del vestuario.

Úbeda le restó méritos a lo realizado por su verdugo Huracán: "No hubo una virtud del rival en los goles". Manuel Cortina

Y volvió a restarle mérito a lo hecho por el rival: “No quiero hablar de injusticias, porque no convertimos nuestras chances, pero tuvimos un dominio casi absoluto del partido. Más allá de los dos penales, ellos no tuvieron opciones claras de gol: a los cinco minutos empezamos perdiendo y cambia la lógica. Para mí fue eso, no una virtud del rival. Hay un quiebre de la intención de jugar. Eso nos deja con tristeza".

De todas maneras, insistió con el mensaje sobre los errores reiterados: “No se pueden dejar pasar este tipo de instancias, que no te dan margen de error. Tienen que servir sí o sí como referencia para darnos cuenta de que no se pueden volver a cometer”. Y si bien no quiso ponerle el rótulo de fracaso, estuvo cerca de admitirlo: “Es lógico que nosotros teníamos la obligación de avanzar en esta instancia, lo sentíamos así. Que los chicos hicieron todo lo posible para revertirlo, lo hicieron con creces. No hay motivo para no entenderlo desde ese lado”, desvió la mirada.

Entró a la Bombonera a puras sonrisas; se retiró con frustración, preocupación y sin esquivar la mención de "fracaso". Manuel Cortina

“Desde lo anímico nos tenemos que aferrar a todo lo bueno que se hace e hicimos en este partido. Gran parte muestra una actitud de ir a buscar permanentemente el resultado. El objetivo principal es la Libertadores”, afirmó, asumiendo el golpe, pero apuntando que el mayor compromiso está en lo internacional.

A propósito, para ese anhelo que arrastra 19 años, necesita goles. Entonces, dedicó tiempo a Adam Bareiro y Miguel Merentiel: “Anterior a los últimos partidos de Copa [Cruzeiro y Barcelona, de Ecuador], los dos estaban en rachas positivas. Cuando llegó Bareiro al club empezó a jugar y a hacer goles. Pasa con todos los delanteros: son rachas positivas y negativas. Hay que trabajar en la confianza y respaldarlos“, apuntó el DT.

La conferencia de Claudio Úbeda

Además, aclaró el inconveniente del paraguayo por el que fue reemplazado por Milton Giménez: “Fue una consecuencia de la jugada en la que se tira de media chilena en el área, le causó una molestia cerca de la ingle. No tiene que ver con la molestia que tenía”.

Por último, estuvo cerca de molestarse ante la consulta referida al cambio que le quedó sin hacer, en la que le recordaron la eliminación ante Racing del Clausura: “¿Por qué decís que es una constante por algo que pasó antes? La opción de cambio la tenemos, después hay que ver si es necesario o no”. Aunque después respondió cordialmente, argumentando la decisión por haber “soltado a Di Lollo como centro delantero” y tener “los tándem de Lautaro [Blanco] con Exequiel [Zeballos] y de Braida con Tomi [Aranda]“. ”Hicimos muchos cambios: cuatro“, remató.