Así están los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: uno por uno, los clasificados
Se disputan los primeros cuatro partidos: Talleres vs. Belgrano, Boca vs. Huracán, Argentinos Juniors vs. Lanús e Independiente Rivadavia vs. Unión
Este sábado comienzan los octavos de final del Torneo Apertura 2026 con cuatro cruces de alto vuelo que definirán los primeros clasificados a cuartos. Los enfrentamientos de este 9 de mayo serán: Talleres vs. Belgrano, Boca vs. Huracán, Argentinos Juniors vs. Lanús e Independiente Rivadavia vs. Unión. El minuto a minuto de cada partido estará disponible en canchallena.com, al igual que todos los detalles del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.
El clásico cordobés será el que le suba el telón a la primera instancia de eliminación directa. Se enfrentan a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, por la undécima fecha del Apertura en curso, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Alberdi y finalizó 0 a 0.
Luego, a partir de las 19, el xeneize y el Globo se verán las caras en la Bombonera bajo la tutela de Pablo Echavarría, con transmisión televisiva de TNT Sports. En el encuentro más reciente, por la tercera fecha del Torneo Clausura en curso, Huracán se quedó con la victoria por la mínima diferencia en Parque Patricios con un gol de Matko Miljevic.
Los dos compromisos restantes se llevarán a cabo a las 21.30. El Bicho y el Granate juegan en el estadio Diego Armando Maradona, con Leandro Rey Hilfer como juez principal, y la Lepra mendocina recibe al Tatengue en el Bautista Gargantini de Mendoza, con Luis Lobo Medina como el encargado de impartir justicia según las designaciones de la AFA.
Cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura 2026
- Talleres vs. Belgrano (sábado, a las 16.30)
- Boca vs. Huracán (sábado, a las 19)
- Independiente Rivadavia vs. Unión (sábado, a las 21.30)
- Argentinos Juniors vs. Lanús (sábado, a las 21.30)
- Rosario Central vs. Independiente (domingo, a las 15)
- Estudiantes de La Plata vs. Racing (domingo, a las 17)
- River vs. San Lorenzo (domingo, a las 19)
- Vélez vs. Gimnasia La Plata (domingo, a las 21.30)
Del Torneo Apertura 2026 participaron 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se metieron en los playoffs, que comienzan en la instancia de octavos de final.
El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.
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