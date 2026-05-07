Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y Huracán protagonizarán el próximo sábado uno de los ocho partidos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El cotejo está programado a las 19 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Pablo Echavarría, el favorito al triunfo y a clasificar entre los ocho mejores es el local con una cuota máxima de 1.83 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales luego del tiempo suplementario de media hora, paga hasta 3.18.

El xeneize, que entre semana sufrió una dura derrota ante Barcelona de Ecuador y complicó su andar en la Copa Libertadores 2026, se enfocó en el certamen doméstico con el objetivo de ir a buscar el título que se le niega desde marzo de 2023 cuando conquistó la Supercopa Argentina.

En la primera etapa el elenco dirigido por Claudio Úbeda fue segundo en el Grupo A con 30 puntos produco de ocho triunfos, seis empates y dos caídas. Lleva 12 juegos sin derrotas y está invicto en la Bombonera este año teniendo en cuenta todos los campeonatos. La gran incógnita de cara al duelo eliminatorio es la presencia del arquero Leandro Brey, quien sufrió un golpe en el último cotejo y tuvo que ser reemplazado por Javier García. Este último, en caso de que el reemplazante de Agustín Marchesín no se recupere, ocupará el arco.

Leandro Brey sufrió un golpe ante Barcelona y en Boca aguardan su evolución para el partido vs. Huracán JUAN MABROMATA - AFP

El Globo, por su parte, se metió en los cruces en la última fecha a través de la zona B, donde tuvo un andar muy irregular marcado por la victoria en el clásico sobre San Lorenzo. Dirigido por el ex-DT de Boca Diego Martínez, ganó cinco encuentros, igualó siete y perdió cuatro, por lo que sumó 22 unidades. Hace tres juegos que no conoce la victoria y buscará dar el Golpe en la Bombonera, escenario donde no se impone desde la Liga Profesional 2022.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en julio de 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el Torneo Clausura de ese año con triunfo 1 a 0 de Huracán con gol de Matko Miljevic.

Quien se imponga en el cruce de octavos avanzará a los cuartos y enfrentará al ganador de Argentinos Juniors vs. Lanús, que se enfrentarán el mismo sábado pero a las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.