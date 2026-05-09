A qué hora juega hoy Boca vs. Huracán y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

Boca y Huracán se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 19 en La Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar segundo en el Grupo A con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y dos derrotas. En la última jornada le ganó 2 a 1 a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (Michael Santos descontó para el Ferroviario).

Boca quiere hacerse fuerte ante Huracán, en la Bombonera, para avanzar a cuartos de final Gonzalo Colini - La Nación

El Globo, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona B con 22 unidades (cinco triunfos, siete igualdades y cuatro caídas). Viene de empatar 0 a 0 con Racing como visitante. No gana desde hace tres partidos y llega a este compromiso en un momento de dudas, por lo que debe recuperarse desde lo mental y, también, desde lo futbolístico, para intentar dar la sorpresa ante Boca.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de julio de 2025, por la tercera fecha del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Huracán se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Matko Miljevic. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, es del 2 de febrero del año pasado, con triunfo de Boca por 2 a 1 en el Apertura con tantos de Carlos Palacios y Edinson Cavani (Marco Pellegrino -hoy en el xeneize- empató transitoriamente para el Globo).

Boca vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. Hora : 19.

: 19. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Pablo Echavarría.

Boca vs. Huracán: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.