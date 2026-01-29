Claudio Úbeda: los errores de Boca, qué dijo de los pibes y cuándo podrán jugar los refuerzos

Boca pudo ser goleado, pero mejoró, estuvo cerca de igualarlo y no le alcanzó. Fue caída por 2 a 1 ante Estudiantes, en La Plata, y Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, habló en la conferencia de prensa posterior al duelo. Una de las máximas referencias sobre lo que hizo hincapié fue en los errores defensivos. También habló del buen ingreso de los jóvenes, y la espera por los flamantes refuerzos, Santiago Ascacibar y Ángel Romero, a quien lo piensa como titular el próximo partido.

Sobre la caída, el DT expresó cuáles fueron los momentos positivos del partido, pero explicó el principal motivo por el que se dio la derrota: “Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión, pero creo que el fútbol no te permite cometer errores y en este partido cometimos errores que derivaron en la derrota”.

Claudio Úbeda habló de los errores que cometió el equipo y que derivaron en la derrota Ignacio Amiconi

La pelota parada es un arma que le dio muchos éxitos a Boca, incluso en la victoria ante Riestra en la primera fecha del Apertura. Sin embargo, hoy fue una debilidad: “La trabajamos, de la misma manera que tenemos como virtud el juego ofensivo aéreo. Hay veces que son virtudes del rival o en definitiva algún error nuestro”.

En línea con los errores reveló qué fue lo que generó un desequilibrio en el equipo tras el primer gol: “Hubo momentos que el equipo estuvo ansioso por buscar el empate con algo de descontrol y eso quizá provocó eso que se vio”. Y luego agregó: “Ojalá que haya sido sólo un mal partido. La diferencia con los goles de Estudiantes fue eso, la virtud del rival o los errores, en este caso cometimos errores y vinieron los goles”.

Iker Zufiaurre de titular, y Tomás Aranda y Gonzalo Gelini, como suplentes, fueron los jóvenes delanteros que Úbeda puso en la cancha. Sobre la presencia de los tres habló de forma muy positiva en relación al contexto del partido: “Entraron bien todos. Inyectaron cosas positivas en un partido caliente y que íbamos perdiendo. Hay que valorarlo, lo pensé mucho antes de ponerlo porque cargarles la responsabilidad es contraproducente, pero lo asumieron con responsabilidad y lo hicieron bien. Dentro de la sensación de tristeza de haber perdido, hay cosas buenas que nos llevamos de los chicos, que nos sirve para lo que viene”.

Por último, habló de la gran ausencia de Boca en los primeros partidos: la falta de un “9″ de área. El deseo del entrenador es contar con alguno de los que son titulares, pero en el caso que no se pueda, tiene algo en mente: “Ojalá puedan estar lo más pronto posible. En el caso de Ángel Romero, tuvo pocos entrenamientos y esperemos que se ponga rápido a punto para contar con él en ese lugar. También hablamos con Santiago (Ascacibar) esperamos contar pronto con ambos. Pero nos preocupan varias lesiones en el mismo puesto, hay que encontrar soluciones rápido, y que la evolución de los lesionados sea lo más acelerado posible, porque es un puesto súper importante”, cerró.

Úbeda contará con algunos días para poder diagramar un equipo. El próximo partido del Xeneize será el domingo 1° de febrero a las 19.15, en La Bombonera, ante Newell’s. Al respecto, el DT fue optimista: “No pienso en cambiar de esquema. Hay que digerir esta derrota que nos duele mucho y tratar de salir rápido. Por suerte volvemos a jugar pronto y en casa, y eso nos va a ayudar a levantar el ánimo rápidamente”.