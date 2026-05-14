Cuándo se juegan las semifinales del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 llegó a instancias decisivas con cuatro equipos en las semifinales y en puja por el primer título de la temporada del fútbol argentino. Cada uno de los juegos se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas minuto a minuto.

Los partidos de la instancia previa a la definición se jugarán el próximo fin de semana. Primero, el sábado 16, River recibirá a Rosario Central desde las 19.30 en el estadio Monumental. Al día siguiente, el domingo 17, Argentinos Juniors jugará ante Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, a partir de las 17.

Cronograma de las semifinales

River vs. Rosario Central - Sábado 16 de mayo a las 19.30.

Argentinos Juniors vs. Belgrano - Domingo 17 de mayo a las 17.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura 2026, tras los cuartos de final canchallena

La final para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

26 clubes ya concluyeron su participación en el campeonato. En cuartos de final quedaron eliminados Huracán, Unión de Santa Fe, Gimnasia de La Plata y Racing. Antes, en octavos, se despidieron Talleres, Independiente Rivadavia, Lanús, Boca, Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez. No accedieron a los playoffs Instituto, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Rosario Central eliminó a Racing y será rival de River en las semifinales del Torneo Apertura 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

Así fueron los cuartos de final

En el primer cruce Belgrano de Córdoba le ganó a Unión de Santa Fe 2 a 0 como local en el estadio Julio César Villagra en un encuentro que arbitró Andrés Merlos. Adrián Guillermo Sánchez abrió el marcador con un cabezazo y Ramiro Hernándes cerró la cuenta sobre el final.

Luego, el Bicho doblegó a Huracán 1 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal con Fernando Echenique de juez principal. En el tiempo suplementario, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos, sonrió el anfitrión con una anotación de Tomás Molina.

El equipo dirigido por Jorge Almirón avanzó tras ganarle 2 a 1 a Racing en el Gigante de Arroyito. Al término de la primera mitad, la Academia se puso en ventaja con un gol de Matías Zaracho. En el comienzo del complemento, el Canalla empató el partido gracias a Alejo Véliz, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, minutos después, Gastón Ávila puso el 1 a 1 de cabeza. El empate transitorio llevó el partido al tiempo suplementario, donde Enzo Copetti anotó el 2 a 1 definitivo para el local. En el visitante fueron expulsados Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Marco Di Césare.

Por último, el Millonario hizo de local ante el Lobo en el estadio Monumental, con Leandro Rey Hilfer como encargado de impartir justicia, y se quedó con la victoria 2 a 0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. En los últimos minutos, Santiago Beltrán defendió el arco riverplatense con varias atajadas de alto calibre para mantener la valla invicta.