Rodolfo D’Onofrio y el picante mensaje con miras a las semifinales ante Central: “Guardia alta”

“Fue un partido vergonzoso”, “nos sentimos robados; creo que todos lo vieron”. Diego Milito, símbolo y presidente de Racing, anoche explotó ante los periodistas después del triunfo (2-1) de Central, en Rosario, por los cuartos de final del torneo Apertura. El club de Avellaneda terminó el partido con nueve jugadores por las discutidas expulsiones de Adrián Martínez (tras un brazo en la cara a Emanuel Coronel revisado en el VAR por el árbitro Darío Herrera) y Marco Di Césare.

El enojo de Diego Milito

La roja a Maravilla Martínez, que en la primera instancia había recibido tarjeta amarilla, generó indignación y una fuerte reacción en el banco visitante. Más tarde en el encuentro, todo se potenció con la expulsión de Di Césare, otra explosión con insultos directos al árbitro Herrera, que también decidió expulsar a Gonzalo Costas, hijo y ayudante de Gustavo, el DT. Lo que ocurrió en el Gigante de Arroyito despertó un sinfín de comentarios y polémicas, sobre todo porque Rosario Central está señalado como un club afín a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.

Este sábado, por una de las semifinales del campeonato, Central visitará a River, en el estadio Monumental. Y en Núñez, distintos personajes directos o periféricos al club ya empezaron a elevar la voz, temiendo ser perjudicados por el árbitro designado. Uno de los que se adelantó y ya se refirió a lo que puede llegar a pasar el sábado fue Rodolfo D’Onofrio, histórico presidente del club millonario.

El 9 de diciembre de 2018, en Madrid, el momento más feliz en la vida dirigencial/deportiva de D'Onofrio, con la Copa Libertadores ganada en la final ante Boca picture alliance - picture alliance

D’Onofrio, de 77 años, conductor del club durante los tiempos dorados de Marcelo Gallardo como entrenador, utilizó una frase que se hizo popular, precisamente, durante la primera época del Muñeco como DT: “Guardia alta”.

El exdirigente se manifestó a través de su cuenta de X: “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. Es increíble !!!!!!!!”. Se espera que hoy mismo se conozca el cuerpo arbitral que estará involucrado en el partido del sábado (probablemente, desde las 19.30).

El contundente mensaje virtual de D’Onofrio

Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

José Chino Vizcarra, exfutbolista de Central y muy activo en las redes sociales, fue uno de los que respondió el posteo de D’Onofrio. Y lo hizo con ironía. “Un expresidente de River hablando de arbitraje”, escribió en su cuenta de X, un texto acompañado por emojis de caras sonrientes.

Otro que contestó fue el periodista Reynaldo Sietecase, reconocido simpatizante de Central. El conductor radial elevó el tono: “Sos un caradura, se la pasaron toda la vida beneficiándose de arbitrajes y del var. Para mí no estuvo bien expulsado Martínez (era amarilla no roja, pero es una opinión, errores que muchas veces perjudicaron a Central y otros equipos del interior), pero Racing pateó dos tiros al arco y central 10 (16 con los q fueron afuera) y tuvo 64 por ciento de la posesión, fue muy superior y mereció ganar como lo hizo”.

No es la primera vez que D’Onofrio se distancia de lo que ocurre en la AFA. En septiembre de 2015, siendo presidente de River, sentenció que había “que poner una bomba en la AFA, hacerla volar por el aire y empezar de nuevo”. La frase quedó para el recuerdo y evidenció la distancia que en Núñez había con la conducción del fútbol argentino. Finalmente, el dirigente renunció a su vicepresidencia en julio de 2016. Hoy, alejado de la mesa chica de River, pero pendiente del día a día, lanzó una frase contundente con miras al duelo de este sábado, que definirá uno de los finalistas para el sábado 24/5 en Córdoba.

La discutida expulsión a Maravilla Martínez