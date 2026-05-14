El recibimiento de River a Franco Armani, el arquero que perdió el puesto y está cerca del adiós

Setenta y nueve días después de sus únicos 45 minutos oficiales en el año, Franco Armani volvió a formar parte de una convocatoria en River. Sin embargo, en el partido por los cuartos de final del Torneo Apertura ante Gimnasia de La Plata en el Monumental, al arquero le tocó ubicarse en el banco de suplentes, un lugar infrecuente en los casi ocho años y medio que lleva en el club. Aunque desde las tribunas le hicieran sentir que lo estaban esperando. “Olé, olé, olé, Pulpooo, Pulpooo”, fue el grito de aliento innegociable cuando emergió del túnel en la noche del miércoles para el calentamiento junto a Santiago Beltrán, el que se adueñó del puesto. Eran los primeros jugadores en salir al campo, un minuto antes de las 21, con la cancha en un 50% de su capacidad.

La anterior vez que Armani había pisado esa cancha para un partido oficial había sido paradójicamente también ante el equipo platense, el 2 de noviembre de 2025, en la derrota por 1-0. Después, lo abandonó el cuerpo y apareció Beltrán, cuya irrupción fue clave por sus atajadas y por la convicción que transmite. El muchacho se mantiene firme bajo los palos y justifica la titularidad con su rendimiento, reflejado mucho más allá de las 11 vallas invictas en 22 encuentros. Eso modificó el escenario, desaceleró cualquier apuro en la reaparición del Pulpo, quien entró en una serie de lesiones que sufrió desde la pretemporada. Primero fue un desgarro y luego una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho que se le hizo crónica y le provocó mucho dolor e incomodidad.

Franco Armani hizo el calentamiento en su regreso a las convocatorias de River, tras 69 días; es suplente ante Gimnasia de La Plata Manuel Cortina

Entonces, solamente el 22 de febrero tuvo una vuelta fallida. Todavía con Marcelo Gallardo como DT, recibió la titularidad y fue reemplazado tras el primer tiempo, con síntomas de no estar en su plenitud física y futbolística. Esa vez, no completó el calentamiento en el campo y tuvo una tardía reacción en el gol de Manuel Lanzini. Al día siguiente, el Muñeco comunicó que dejaba el cargo.

Ante el Lobo, Armani es suplente por duodécima vez en River. Siempre lo fue por rotación, nunca porque su nivel le hiciera perder el puesto. En cinco partidos le cedió su lugar a Ledesma, en tres a Enrique Bologna, en dos a Centurión y en uno a Germán Lux (ante Kashima Antlers por el tercer puesto del Mundial de Clubes 2018). Ahora, Beltrán lo relegó por una combinación de factores. Juntos hicieron el trabajo al mando del entrenador de arqueros, Marcelo Barovero, después de que Franco agradeció los saludos dos veces, levantando su mano izquierda primero y la derecha poco después.

👏🧤 Gran aplauso en conjunto para Beltrán y Armani, y el Pulpo se llevó extra una linda ovación en su regreso al Monumental. pic.twitter.com/M693FIzFDm — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 14, 2026

Pasaron algunos minutos hasta que por los parlantes del estadio se dieron las formaciones. Allí, la reacción estuvo lejos del “que se vayan todos” que atronó el domingo pasado cuando el equipo perdía y estaba quedando eliminado, algo que evitó con un gol en la última jugada y mejor puntería en los penales. Entonces, entre mayoría de jugadores aplaudidos, el veterano arquero recibió los suyos, pero sin ser ovacionado a la altura de Beltrán, Marcos Acuña o Juan Fernando Quintero.

Enfrente, esta noche, hay otro jugador muy querido en el millonario: Ignacio Fernández. En el camino de los vestuarios a la cancha, Nacho se cruzó con varios ex compañeros en la zona en la que los túneles se unifican, entre ellos el hoy arquero suplente. Se dieron un abrazo largo, recordando viejos felices momentos. Minutos después, el del Lobo fue al sorteo como capitán y el arquero se sentó en el banco al lado de Quintero, otro símbolo que sí tiene minutos, aunque de manera discontinua.

Desde el banco de suplentes, Franco Armani sigue el partido de River y Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura junto a Juanfer Quintero Manuel Cortina

La última vez que Armani había estado en el banco de suplentes había sido en agosto de 2025, frente a Godoy Cruz, cuando Gallardo preservó a casi todos los titulares para disputar contra Libertad la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese día atajó Jeremías Ledesma, que en diciembre decidió emigrar a Rosario Central ante las escasas oportunidades; ahí se le abrió otra puerta a Beltrán para su vertiginoso ascenso.

Avalado por diez títulos -es una de las glorias de la final de la Libertadores ante Boca en Madrid- y tercero en el ranking de arqueros con más presencias en River -con 365 partidos está detrás de los 406 de Ubaldo Fillol y los 551 de Amadeo Carrizo-, Armani merece un trato y consideración especiales. Por trayectoria, profesionalismo y su condición de capitán. Eduardo Coudet, que tomó el lugar de Gallardo, nunca se excedió en los elogios a Beltrán y tampoco le aseguró públicamente la titularidad. Tras los dos penales que atajó contra San Lorenzo en el desempate del domingo, el “Chacho” lo definió como “arquero de equipo grande”, en el sentido de que responde en las pocas veces que es exigido. Por su parte, Beltrán, en casi todas sus declaraciones públicas, agradeció el apoyo y los consejos de Armani, además de destacar el buen clima de trabajo entre los arqueros (también está Ezequiel Centurión).

Franco Armani volvió a concentrar con el equipo, pero es suplente de Santiago Beltrán en River - Gimnasia, por el Torneo Apertura Manuel Cortina

Ahora, a Franco le toca acompañar la proyección de una aparición inesperada. No será por mucho tiempo, ya que su contrato vence en diciembre y no habrá renovación. En las últimas horas circuló un trascendido sobre una partida anticipada, después de junio, a Atlético Nacional de Medellín, donde estuvo siete años y medio, ganó 13 títulos, se convirtió en ídolo, conoció a su esposa y alguna vez lo señaló como el lugar para los últimos años de su carrera.

Camino a los 40 años -los cumplirá el 16 de octubre-, el tiempo y las oportunidades se empiezan a agotar para Armani, que seguramente atajará el próximo miércoles en el Monumental, ante Bragantino, por la Copa Sudamericana, debido a la fecha de suspensión que debe cumplir Beltrán, expulsado en Caracas, frente a Carabobo.