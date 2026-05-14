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La Liga Profesional confirmó días y horarios para las semifinales del torneo Apertura
Entre sábado y domingo quedarán definidos los equipos que disputarán la final en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el próximo 24 de mayo
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Todo listo para la etapa final del torneo Apertura, un certamen que cada día deja tela para cortar en cuanto a lo futbolístico y también por las polémicas arbitrales. En la noche del miércoles quedaron confirmados Rosario Central y River como los protagonistas de una de las semifinales; la otra será protagonizada por Belgrano y Argentinos Juniors, que se clasificaron en sendos partidos disputados el martes.
Este jueves, bien temprano, la Liga Profesional confirmó la programación para los dos encuentros de semifinales, que decidirán qué equipos se encontrarán en la gran final del 24 de mayo próximo, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Las localías les corresponden a los equipos que finalizaron mejor ubicados en la fase de grupos.
River recibirá a Rosario Central en el estadio Monumental el sábado a las 19.30.
En tanto que Belgrano visitará a Argentinos Juniors, en La Paternal, el domingo a las 17.
Se espera que en el transcurso de este jueves se den a conocer las designaciones de los cuerpos arbitrales para sendos partidos.
River y Central compartieron la zona B de la fase regular, en la que el Millonario finalizó segundo y el Canalla, cuarto. Se enfrentaron por última vez el 1° de febrero, en Arroyito, donde igualaron sin goles con el arbitraje de Facundo Tello, por la fecha 3. Aquella noche, a River todavía lo dirigía Marcelo Gallardo.
Argentinos y Belgrano también integraron la zona B. El Bicho terminó en la tercera posición, mientras que los cordobeses quedaron quintos. Se midieron por última vez en la tercera fecha, el 2 de febrero, en La Paternal, y empataron 0 a 0; aquella noche el arbitraje fue de Pablo Dóvalo.
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