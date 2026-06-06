Colombia vs. Jordania, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Colombia y Jordania se miden en un duelo de preparación en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 20.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, California.
El presente de los seleccionados
El combinado de Colombia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-1 frente a Costa Rica. Por el contrario, Jordania atraviesa un momento de incertidumbre luego de caer derrotado 4-1 ante Suiza en su último enfrentamiento, por lo que buscará ajustar piezas en su esquema de juego.
Antecedentes y contexto
Ambos equipos aprovechan esta jornada de amistoso internacional 2025 para probar variantes tácticas de cara a sus próximos desafíos oficiales. Mientras Colombia busca consolidar el rendimiento ofensivo exhibido ante los centroamericanos, Jordania se enfoca en corregir los errores defensivos cometidos en su presentación previa frente al conjunto suizo.
Lo que está en juego
Para Colombia, el partido es una oportunidad clave para mantener la inercia positiva y afianzar la confianza del plantel. Para Jordania, el duelo representa un examen de nivel necesario para recuperar la competitividad y cerrar de la mejor manera su gira internacional.
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