Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colombia y Portugal, correspondiente al grupo K del Mundial 2026, se disputará este sábado 27 de junio a las 20.30 h en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan en un nivel ascendente tras obtener buenos resultados en su última presentación. Colombia arriba tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Congo RD, mientras que Portugal llega con la confianza alta luego de golear 5-0 a Uzbekistán en su compromiso previo.

Números que anticipan el duelo

El desempeño ofensivo de Portugal en su última salida marca una tendencia goleadora importante de cara a esta tercera jornada. Por el lado de Colombia, el equipo se destaca por la solidez defensiva demostrada en su reciente triunfo ante Congo RD, manteniendo su valla invicta.

Lo que está en juego

Al tratarse de la tercera jornada del certamen, el resultado de este encuentro es fundamental para definir la clasificación y el posicionamiento final en el grupo K, con ambos equipos buscando consolidar su lugar en la siguiente instancia del Mundial 2026.