Ciudadanía por nacimiento: el goleador de EE.UU. que no sería estadounidense si fuera por las políticas de Trump

En este Mundial 2026, Estados Unidos ganó sus dos partidos y es uno de los equipos fuertes del torneo, con Folarin Balogun como goleador del equipo. El delantero, nacido en Brooklyn, en Nueva York, e hijo de extranjeros, obtuvo la ciudadanía por nacimiento, un derecho que el presidente Donald Trump busca eliminar.

Folarin Balogun es hijo de extranjeros y estadounidense por nacimiento

Nacido en el verano de 2001 en Nueva York, Balogun es estadounidense por nacimiento y su caso encaja en el debate del derecho a la ciudadanía que llegó hasta la Corte Suprema.

Los padres del jugador, de origen nigeriano y residentes en Londres, intentaban regresar al Reino Unido luego de un viaje en EE.UU., pero se les negó el abordaje en el avión debido al avanzado estado de embarazo de la madre.

Balogun, goleador de Estados Unidos, es ciudadano estadounidense debido a que nació en Nueva York, pero nunca vivió allí @balogun

Por este motivo, debieron quedarse para que pudiera dar a luz, pero luego regresaron a Inglaterra. Aunque nació en EE.UU., Balogun nunca vivió allí.

El futbolista creció en la capital inglesa, se formó en la cantera del Arsenal y representó al país europeo en las categorías inferiores. En 2023, el delantero decidió defender los colores del país norteamericano gracias al derecho de nacionalidad por nacimiento.

En este Mundial, el primero de su carrera, Balogun anotó dos goles en el debut contra Paraguay para la victoria por 4 a 1, con lo que se ubica en la cima de la tabla de goleadores del seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino.

En una entrevista reciente con Reuters, remarcó que se siente “orgulloso” de ser estadounidense y describió el Mundial como “una oportunidad para que los aficionados conozcan mejor a los jugadores”.

Este jueves 25 de junio, el jugador estará presente otra vez con un nuevo desafío por la tercera fecha del Grupo D, frente a Turquía. El enfrentamiento tendrá lugar a las 22 hs (hora del este de EE.UU.) en el Estadio Los Ángeles, en California, de acuerdo con el calendario oficial.

Por qué Balogun no sería estadounidense bajo las políticas de Trump

El presidente republicano emitió una orden ejecutiva al comienzo de su mandato para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. De acuerdo con el documento, el objetivo es no reconocer automáticamente como ciudadanos a los bebés nacidos en territorio nacional cuando ninguno de sus padres está naturalizado ni es residente permanente legal.

En la orden, la Casa Blanca aseguró que el objetivo es excluir a quienes “no están sujetos a la jurisdicción” que plantea la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La administración Trump reinterpreta el texto y afirma que estas palabras requieren una “lealtad primaria” o “domicilio permanente” de los padres del recién nacido.

Balogun no hubiera obtenido la ciudadanía estadounidense por nacimiento si se hubieran aplicado las políticas de Trump @balogun

En qué casos se elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento, según la orden de Trump

La medida busca dejar de otorgar la nacionalidad a las personas nacidas en las siguientes circunstancias:

El bebé nace cuando su madre estaba presente ilegalmente en EE.UU. y su padre no era ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.

y su permanente legal en el momento del nacimiento. El bebé nace cuando la presencia de su madre en EE.UU. era legal pero temporal, y el padre no era ciudadano ni residente permanente legal.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Bajo estos términos, personas como Balogun no podrían obtener la ciudadanía estadounidense, debido a que ninguno de sus padres era ciudadano ni residente permanente y su madre estaba en EE.UU. de forma legal pero temporal.