Colombia vs. RD Congo: horario y cómo ver el partido del Mundial 2026

La segunda fecha del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra este martes con el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, que corresponde al Grupo K y se desarrolla en el estadio de Guadalajara con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

El partido está programado a las 23 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Congo, en su debut, sorprendió a Portugal con un empate 1 a 1 LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Colombia vs. RD Congo

El seleccionado cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, derrotó a Uzbekistán 3 a 1 en su debut y tiene ante sí una oportunidad inmejorable para clasificarse a 16avos de final, lo que consigue si derrota a un rival que en los papeles es muy inferior.

Colombia entró a la cita ecuménica con el tercer puesto en las eliminatorias continentales y este año disputó cuatro amistosos de preparación, de los cuales dos fueron contra potencias como Croacia y Francia y fue derrotado. En junio, en tanto, le ganó a Costa Rica 3 a 1 y a Jordania 2 a 0 y, sumado al debut triunfal en el Mundial, lleva tres alegrías en fila.

Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige a Colombia y quiere llevarlo a ser protagonista del Mundial 2026 Fernando Llano - AP

El combinado africano sorprendió en el debut y empató frente a Portugal 1 a 1. El encuentro significo su regreso a las citas ecuménicas, donde había participado por única vez en 1974 bajo el nombre de Zaire y perdió los tres partidos con 14 goles en contra y ninguno a favor.

En la antesala del choque con los colombianos, el entrenador francés Sébastien Desabre fue optimista en cuanto al resultado: “Tenemos que meter goles y sacar puntos, va a ser una victoria o un empate. Queremos clasificarnos para los dieciseisavos”. También habló del rival: “Colombia es una de las selecciones favoritas, pero el papel de ser el retador nos va muy bien. Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”.

Colombia sueña con ser protagonista en el Mundial 2026 y su primer objetivo es avanzar a 16avos de final MIKE NOWAK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RD Congo llegó a este Mundial a través del repechaje intercontinental, en el que doblegó a Jamaica 1 a 0. Antes, compitió en la clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y tuvo un gran desempeño que le permitió llegar a la repesca. En su preparación, afectada por la irrupción del ébola en el país, disputó dos partidos con un empate frente a Dinamarca 0 a 0 y una derrota contra Chile 2 a 1.

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.56 contra 7.26 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.19.

Es el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. No obstante, Colombia jugó 20 partidos contra selecciones africanas con un saldo de 11 victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En Copas del Mundo afrontó cuatro compromisos ante rivales de ese continente: en Estados Unidos 1990 perdió 2 a 1 con Camerún, en Francia 1998 le ganó 1 a 0 a Túnez, en Brasil 2014 derrotó a Costa de Marfil por 2 a 1 y en Rusia 2018 venció a Senegal por 1 a 0.