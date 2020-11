Colón-Defensa y Justicia, Copa Liga Profesional: Cristian Bernardi choca las palmas y festeja su gol, de cabeza: fue el 1-0 en Santa Fe Crédito: Pool Argra

José E. Bordón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2020 • 23:59

SANTA FE.- Colón venció a Defensa y Justicia por 2-0 como local y, de esta manera, se afianza como el líder de la Zona 2 de la Copa Liga Profesional que también comparte con Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de Eduardo Domínguez confirmó su buen momento de la mano de su "mediocampista goleador" Cristian Bernardi (convirtió de cabeza) y sobre el final lo resolvió de contraataque con un tanto de una de sus promesas: Facundo Farías.

Colón anda "derecho" y se entusiasma con estar en otra ronda del torneo. Sigue primero y no depende de nadie. Dejó la sensación que aún cuando el rival lo supera en el juego, si es preciso termina siendo contundente. Eso lo expuso con mucha claridad ante un adversario que intentó pero no tuvo la convicción que exhibió el sabalero. Jugar bien no siempre es sinónimo de un buen resultado.

Hasta los 25 minutos, el cotejo no podía superar la medianía. Los dos intentaban, pero poco, y los dos se mostraban conforme con lo que generaban. El problema a resolver estaba en el medio del terreno. Colón intentó pero de la recuperación no logró hacerse profundo. Defensa esperó pero repitió lo mismo. Parecía todo controlado para ambos, pero acertó Colón. Mala salida defensiva del visitante, la presión que le dio resultado al local, Vigo hizo el centro, Rodríguez cambió la dirección y Bernardi conectó de cabeza para abrir el marcador.

Lo mejor del partido

Defensa intentó reaccionar pero fue tibio. Demasiado tránsito intrascendente en el medio. Los delanteros, principalmente Leguizamón, se alejaron del área y lo que proponía el visitante se desdibujó. Colón se acomodó defensivamente y fue ordenado en el retroceso. El esquema inteligente comenzaba a darle resultado.

Acevedo (Defensa y Justicia) lucha con Aliendro (mediocampista de Colón) Crédito: Juan José Garcia/Pool Argra

En la segunda etapa, algo cambió. Defensa fue más incisivo y Colón le dejó espacios para intentar la recuperación. Pero el equipo de Hernán Crespo hizo todo correcto hasta que se aproximó al área de Burián. Allí se quedó sin ideas.

Colón, en cambio, se defendió criteriosamente y cuando logró controlar la salida fue contundente. Se veía que un acierto podía definir el resultado. Y Colón lo consiguió sobre el final. Apareció Brian Fernández para que Farías ampliara la diferencia. Puede parecer un resultado abultado pero Colón lo justificó por sus aciertos, atrás y adelante. Defensa no pudo salir de la mediocridad.

El Halcón de Varela tuvo la posesión del balón (70%) y contó con chances para convertir, pero apareció la figura del arquero Leonardo Burian para impedir cualquier intento. Además de Bernardi y Burian, Federico Lértora es otro de los buenos valores que tiene Colón, dentro del esquema 3-1-4-2 que dispuso Domínguez desde el comienzo del campeonato. Colón suma diez puntos, producto de tres victorias y un empate ante Independiente (1-1), al que recibirá en Santa Fe en la próxima fecha.

Conforme a los criterios de Más información