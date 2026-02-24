Chacho Coudet, el elegido para encarrilar a River después del alejamiento de Marcelo Gallardo

Tan solo 112 días después de su asunción como presidente de River, Stefano Di Carlo está ante su primer escenario de crisis: la salida anticipada de Marcelo Gallardo tras siete partidos oficiales del año le abre un panorama impensado. En noviembre de 2025 tomó la decisión de renovar su vínculo antes del superclásico cuando su futuro estaba en duda por el tormentoso presente futbolístico y en febrero de 2026 ya está analizando alternativas para reemplazarlo. Y esa lista de posibles candidatos tiene un nombre con resaltador en el primer renglón: Eduardo “Chacho” Coudet es el elegido y está comenzando el operativo para concretar su salida de Alavés de España. Un hombre que no nació en River, pero se volvió parte de la casa.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, Coudet es el entrenador que más consenso genera entre la cúpula directiva millonaria y la secretaría técnica que encabeza Enzo Francescoli, ganándole la pulseada a otros candidatos como Hernán Crespo y Santiago Solari, sin barajar el sueño de Pablo Aimar por su compromiso inalterable con la selección. El perfil del Chacho encaja con lo que se busca para reemplazar al Muñeco: carácter para sortear un contexto crítico, personalidad y liderazgo para hacerse cargo de un plantel con figuras, idea madre de un fútbol intenso, ofensivo y vertiginoso y conocimiento a la perfección del mundo River. Como jugador, disputó 179 partidos oficiales, anotó 27 goles y ganó cinco títulos locales a lo largo de sus dos etapas entre 1999-2002 y 2003-2004 para transformarse en uno de los volantes derechos más representativos de la era contemporánea.

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari; el Chacho es el preferido

Esta tarde se dará una nueva reunión clave en las oficinas del Monumental para definir los próximos pasos a seguir, pero ya se establecieron los primeros contactos con su representante Christian Bragarnik, más un intermediario de confianza. Luego de un tiempo sin relación con el reconocido agente, hoy el vínculo ya está restablecido, al punto tal que Bragarnik hasta participó de la llegada de Fausto Vera al club y apareció en la foto de presentación. ¿Qué piensa el Chacho de la propuesta? Pese a que en el último tiempo reconocía en la intimidad su comodidad y tranquilidad de estar afianzado laboral y familiarmente en España, hoy entiende que está ante una oportunidad única que esperó durante años y lo seduce al máximo. Por eso hay optimismo.

A partir de este primer guiño positivo que encuentra de parte del entrenador, ahora River deberá negociar con Coudet su contrato y esperar que se resuelva su salida de Alavés, una situación que no parece tan sencilla por la gran valoración que tienen de su figura y por su contrato que recién finaliza el 30 de junio.

Coudet, durante su períodos como jugador de River y con el pelo teñido

“Es nuestro entrenador y queremos que lo siga siendo. No hay reuniones pactadas y no tiene cláusula de salida”, aseguran desde las altas esferas del club español, que hoy marcha 14° en la Liga de España y está peleando por sostener su plaza en la máxima categoría. En caso de lograr el objetivo, el equipo vasco tenía pensado ofrecerle una tercera renovación tras arribar al club en diciembre de 2024. ¿Renunciará o se negociará una compensación económica? Detalles que en los próximos días se empezarán a esclarecer si avanzan positivamente las negociaciones.

“Seguramente algún día me va a tocar dirigir a River, estuve mucho tiempo ahí. Sé que voy a dirigirlo”, le dijo Coudet a LA NACION en una entrevista en 2016 mientras estaba en Central. Luego, en 2019, cuando conducía las riendas de Racing, también se expresó: “No tengo ningún objetivo por delante, miro el hoy. Creo que, a largo plazo, voy a tener la posibilidad de dirigir a River porque me ha tocado estar como jugador, tengo un cariño muy grande por el club y me siento reconocido. No lo veo a corto plazo. River tiene un gran entrenador como es Gallardo. A mi gusto, el mejor del fútbol argentino”. Ese largo plazo llegó.

El festejo del futbolista Toni Martinez con Eduardo Coudet, durante un partido reciente entre Alaves y Sevilla Fran Santiago - Getty Images Europe

Mientras tanto, las próximas dos prácticas las dirigirá Marcelo Gallardo antes de despedirse el jueves en el Monumental frente a Banfield y a partir del viernes tomará el mando Marcelo Escudero, técnico de la reserva. Pichi, quien regresó a River en 2020 a pedido del Muñeco, desde 2022 dirige esta categoría, luego de pasar por quinta y cuarta división. Ya tuvo un interinato tras la salida de Martín Demichelis y estuvo presente en el 0-0 con Unión en Santa Fe el 4 de agosto de 2024. Ahora, de viernes a domingo entrenará al plantel profesional y el lunes dirigirá en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. Tras esa octava fecha, la intención de la CD millonaria es concretar esa misma semana la asunción del nuevo técnico.

Coudet también tiene el respaldo de sus positivas experiencias en el fútbol argentino: debutó en Rosario Central como entrenador en 2015 y 2016, con 68 encuentros en los que cosechó 29 victorias, 23 empates y 16 derrotas. En ese tiempo, fue subcampeón en dos oportunidades de la Copa Argentina, fue tercero en la Liga de 2015 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016. Luego, pasó a Racing en 2018 y 2019 y ganó sus dos primeros títulos: la Superliga y el Trofeo de Campeones. También tuvo pasos por Tijuana (2017), Internacional (2020 y 2023-2024), Celta de Vigo (2020-2022) y Atlético Mineiro (2023), donde ganó el Campeonato Mineiro antes de partir a España.

Mientras River prepara la despedida para Gallardo, el presidente Di Carlo y el secretario técnico Francescoli comienzan a moverse para tener lo antes posible al sucesor. Eduardo Coudet es el gran apuntado. Y esperan que la próxima semana ya pueda estar resuelto.