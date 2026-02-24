En qué canal pasan Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026 hoy

La Copa Argentina 2026 continúa este martes con el partido de la primera ronda entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy, programado a las 21.15 (horario argentino) en el estadio Padre Martearena de Salta con arbitraje de Facundo Tello. El que avance chocará en la siguiente instancia con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, que se juega el 8 de abril.

El encuentro entre el xeneize y el Lobo se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que tiene los derechos y que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la victoria de River sobre Ciudad de Bolívar

La previa del partido

Aunque este martes inicia la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, el xeneize no tiene actividad porque su partido ante Lanús se postergó hasta el 4 de marzo a raíz de que el Granate está disputando la Recopa Sudamericana con Flamengo -en la ida ganó 1 a 0, define este jueves-.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó ante Racing 0 a 0 en su última presentación y, otra vez, dejó una pálida imagen que fue reprobada por sus hinchas en la Bombonera. El irregular arranque en una temporada en la que volverá a jugar la Copa Libertadores hace que este partido ante Gimnasia sea más trascendente de lo habitual.

El arquero Leandro Brey volverá a ser titular en Boca Juniors por la Copa Argentina Marcelo Manera

Para el encuentro de la Copa Argentina el entrenador optaría por una formación con jugadores que habitualmente son suplentes más el tercer refuerzo que se incorporó recientemente, el paraguayo Adam Bareiro. Leandro Brey tendría su oportunidad en el arco y la defensa la conformarían Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo irían de arranque los tres jugadores que habitualmente rotan la titularida -Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón- y en ofesiva Ángel Romero y Lucas Janson acompañarían al ex-River Plate y San Lorenzo.

La sorpresa es que, tras ser titular ante Racing el viernes, Edinson Cavani ni siquiera viajó a Salta con el plantel. El uruguayo, que estuvo un largo tiempo en la interminable lista de lesionados que incluye a Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Juan Barinaga, Carlos Palacios, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia, todavía no anotó goles en la temporada en curso y los hinchas azul y oro lo miran de reojo por su mal presente.

Adam Bareiro debutaría este martes en Boca, por la Copa Argentina, y se perfila para ser titular

Boca es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, la edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y 2019-2020, -en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario-.

El Lobo de Chivilcoy debutará en la temporada 2026 en la Copa Argentina porque el Federal A comenzará en marzo y tiene ante sí un partido histórico. El cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur, en la que compitió y obtuvo buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda. Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch, Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo, Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres, Marcos Salvaggio y Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional con una cuota máxima de 1.23 contra 13.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco del Federal A. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 6.0.