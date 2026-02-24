Los nuevos hombres del presidente: quiénes salieron a apoyar la gestión de Tapia y el paro del fútbol

El presidente tiene quienes lo defiendan. Claudio ‘Chiqui’ Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, dieron el lunes una muestra de poder. Consiguieron que todo el fútbol nacional tomara como propio su reclamo contra el juez del fuero Penal Económico Diego Alejandro Amarante y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A la hora de defender el paro de actividades para todas las categorías, sin embargo, ni el presidente ni el tesorero pidieron medidas concretas. Dejaron que fueran sus lugartenientes los que hablaran. Como suele ocurrir, ninguno de los cinco clubes grandes militó en forma explícita. Le tocó hacerlo a la clase media.

El primer vocero del paro –y de la defensa corporativa a Tapia– fue Fabián Berlanga, presidente de Vélez, puntero de una de las dos zonas del torneo Apertura. Desde que sucedió a Sergio Rapisarda al frente del Fortín, Berlanga comulgó con la gestión de Tapia. En un año cambió los $1500 millones de déficit de 2024 por un pequeño superávit de $36 millones en 2025, pero mantiene un déficit operativo mensual de unos US$ 2.000.000 por mes, que debe mitigar con ventas de jugadores para equilibrar las cuentas. El vicepresidente primero de Vélez es Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a la que gobierna Axel Kicillof. El mandatario peronista tiene, además, una alianza estratégica con Tapia, con quien firmó un contrato para la remodelación del Estadio Ciudad de La Plata, ahora rebautizado “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”. Todo tiene que ver con todo.

Abel Poza, de Huracán; Fabián Berlanga, de Vélez; Carlos Montaña, de Independiente, e Ignacio Villarroel, de River, durante la reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional, en Puerto Madero. @chiquitapia

“A AFA la componemos todos los clubes. Estamos defendiendo un modelo que les dice ‘no’ a las SAD y ‘sí’ a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes cumplimos un rol social muy importante. No es solo el fútbol, es todo lo que implica cada institución”, dijo Berlanga ante un móvil televisivo junto a Mario Leito, de Atlético Tucumán; Cristian Malaspina, de Argentinos Juniors, y Matías Mariotto, de Banfield. Los cuatro hablaron por la señal C5N desde la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero. Los cuatro habían tomado la palabra el lunes en Ezeiza en favor de una “manifestación” contra la causa que lleva adelante el juez Amarante por presunta apropiación indebida de tributos –AFA jura y perjura que ya pagó y tiene todo en orden–, en la que ARCA es querellante. Los cuatro defienden a la gestión Tapia. Y los cuatro creen que hay un embate mediático contra el presidente y el tesorero de AFA.

El caso de Leito, presidente de Atlético Tucumán, es paradigmático. Pasó de criticar en público y en privado a un empleado de AFA, el árbitro Fernando Espinoza, que dirigió el encuentro entre Instituto y el Decano, a reunirse con el propio Tapia en Ezeiza, ser uno de los principales oradores de la reunión y defender en cadena nacional el cese de actividades. Todo, en menos de 48 horas, y pese a que la publicación original del club tucumano contra Espinoza recibió una respuesta furibunda del propio Toviggino en la red social X.

Que importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación… https://t.co/UiFtuOyvDO — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) February 21, 2026

“Le expresé a Tapia lo que habíamos comunicado: que Espinoza no vuelva a dirigirnos. Le expresé los motivos y le dije que no somos un club que esté haciendo consideraciones sobre los árbitros todos los fines de semana. Y creo que tenemos autoridad suficiente como para pedir. Jamás en la vida hemos pedido un árbitro, pero al menos solicitamos que árbitros como Espinoza no nos dirijan más”, dijo Leito en La tribuna amateur (LTA). Y concluyó: “Entendieron y lo tomaron muy bien”. Leito, ex diputado nacional por el Frente de Todos y actual legislador provincial, también “limó asperezas” con el propio Toviggino. Y todos contentos.

El más cercano a Tapia entre los nuevos hombres del presidente es Cristian Malaspina. Incondicional de ‘Chiqui’, se emocionó casi hasta las lágrimas por el apoyo de sus pares en la reunión del lunes en Ezeiza, según contaron testigos del encuentro a LA NACION. Como secretario general de AFA –reemplazó a Víctor Blanco, de Racing–, el dirigente del Bicho también está citado a declarar ante el juez Amarante. Debe presentarse el lunes 9 de marzo al mediodía.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario general de AFA y citado a dar declaración indagatoria para el lunes 9 de marzo. @chiquitapia

“Es una forma de decir ‘basta’ a lo que creemos un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes”, dijo Malaspina frente al móvil de C5N. Y añadió: “La denuncia de ARCA contra AFA carece de fundamentos. Tenemos todas las pruebas para demostrar que la situación es completamente distinta a la que se quiere instalar en los medios. Es la gota que rebalsó el vaso de un ataque permanente a AFA, a sus dirigentes y a los clubes”.

Además de Berlanga, Malaspina y Leito, la guardia pretoriana de Tapia tiene un integrante llamativo. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, puede ser considerado un abanderado de la causa. “Todos los presentes decidimos de común acuerdo sobre medidas por tomar para parar esta sangría mediática que está cayendo sobre la dirigencia del fútbol”, dijo el empresario de medios en declaraciones a Sucesos deportivos. En octubre de 2024 la AFA de Tapia quitó los descensos. La Lepra mendocina, envuelta en una crisis futbolística y de resultados, era número puesto para bajar a la Primera Nacional. Permaneció y luego fue el campeón de la Copa Argentina. Es el equipo que más puntos suma en el Apertura (15). Y Vila no olvida.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, durante su alocución en la reunión de este lunes del comité ejecutivo de AFA; el empresario es un férreo defensor a Tapia. @chiquitapia

También hablaron en la reunión del lunes dos de los tres representantes de Córdoba: Luis Fabián Artime, de Belgrano, y Juan Manuel Cavagliatto, de Instituto. El segundo, que suele rendirse en elogios a la figura de Tapia cada vez que puede (“para mí, es el mejor dirigente del mundo”, lo ensalzó en junio pasado, cuando la Gloria inauguró su Ciudad Deportiva en La Agustina), fue uno de los más efusivos al defender la gestión de Tapia.

Otros hombres del presidente de AFA son Mariotto, el presidente de Banfield –hijo de Gabriel, que llegó a ser vicegobernador de Buenos Aires por el peronismo–, y Hernán Arboleya, directivo de Lanús que integra la directiva encabezada por Nicolás Russo y Alejandro Marón. El dirigente del Taladro comenzó su mandato con duras críticas a los arbitrajes y a la administración de Tapia. Pero rápidamente viró y hoy está 100% encolumnado. Lo mismo corre para Abel Poza, que tiene mandato como presidente de Huracán hasta 2027.

A todos estos aliados Tapia suma a los incondicionales, aquéllos que estuvieron desde siempre, como su hijo Matías, presidente de Barracas Central; Víctor Stinfale, hombre fuerte de Riestra; José Alfano, presidente de Central Córdoba (Santiago del Estero); Luis Spahn, colega de Unión; Gonzalo Belloso, lo mismo de Rosario Central, y Pablo Bianchini, vicepresidente primero de Platense. ¿Y los grandes? Román Riquelme, y con él Boca Juniors, apoya a Tapia por su enfrentamiento con las SAD y su cercanía ideológica, y de hecho el club emitió un comunicado en el mismo tono del resto, defendiendo y acompañando al presidente y el tesorero de AFA.

COMUNICADO OFICIAL



La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de… pic.twitter.com/BDVFMnS00J — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 24, 2026

River tiene un presidente nuevo, Stefano Di Carlo, que, por ahora, elige no levantar la voz en ningún tema espinoso. San Lorenzo e Independiente hablaron a través de Sergio Costantino, presidente azulgrana de transición, y Carlos Montaña, vicepresidente primero del Rojo, y apoyaron. Racing perdió un poco de consideración: Diego Milito no es tan cercano como Víctor Blanco, su antecesor en la presidencia de la Academia y que supo ser secretario general de AFA.

El Comandante Tapia –así lo apodan– puede jactarse de tener mayoría en un terreno que hasta hace unos años le era desconocido: la primera A. El ascenso es otra historia, mucho más cercana: allí le rinden pleitesía.