Comenzó la era de Gustavo Álvarez en San Lorenzo: el diagnóstico rápido en sus primeras horas como nuevo entrenador

Primero fue Martín Palermo, y parecía que estaba todo cerrado con el ex DT de Fortaleza, de Brasil, pero luego de algunos reparos por parte de dirigentes de San Lorenzo, emergió el nombre de Pablo Guede. El actual entrenador de Alianza Lima estaba meramente a una firma de ser el reemplazante de Damián Ayude, pero la negociación no prosperó hasta ser exitosa por no existir acuerdo sobre quién pagaría la cláusula de 220.000 dólares para su salida del club peruano, además de mensajes en redes sociales de algunos –otros– dirigentes, que no querían la vuelta de quien fue el último DT campeón en el Ciclón (Supercopa Argentina 2016).

Ante ese panorama emergieron otros candidatos y el que mayor consenso generó fue Gustavo Álvarez, que fue DT de Aldosivi y Temperley entre otros, y tuvo en Universidad de Chile su último paso, en 2025. Con el primer llamado el club avanzó rápidamente con él, que prácticamente no puso reparos en lo económico y dejó en claro dos cuestiones que terminaron gustando e inclinando la balanza.

“Me encanta el plantel y quiero dirigir al equipo cuanto antes. Estoy a disposición para el partido del miércoles ante Riestra”. Esa frase, y un conocimiento muy grande de las virtudes y los defectos del plantel de la primera división y del de la reserva (en sus inicios, Álvarez trabajó mucho tiempo en las inferiores y supo ser preparador físico), hicieron que la decisión se decantara hacia él.

Gustavo Álvarez acordó su llegada a San Lorenzo el sábado por la noche, firmó el domingo y al día siguiente se hizo cargo del entrenamiento; al cabo de dos prácticas, ya pretende haber insuflado una idea en el plantel. San Lorenzo

En la noche del domingo San Lorenzo oficializó en las redes sociales su contratación: “El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025”, lo describió el club.

Luego de un lunes frenético, largo, de mucho trabajo y de charlas con el plantel, este martes hubo una práctica y empezó la concentración con miras al encuentro con Riestra en el estadio Guillermo Laza, pendiente del torneo Apertura. En medio, Álvarez habló en una conferencia de prensa. “Cuando llegás a un club tan grande, tenés que buscar el éxito permanente. Sé perfectamente lo que significa San Lorenzo, una institución prestigiosa, con logros internacionales, con jugadores que fueron emblema del fútbol argentino. Me genera orgullo estar acá”, dijo el DT. Y agregó: “Cada peldaño tiene que ser un triunfo. Desde el primer día se tiene que notar el sello, la idea de juego del entrenador. Los equipos son lo que hacen en la cancha, pero más lo que transmiten, la pasión que muestran”.

Álvarez contextualizó su arribo a uno de los clubes grandes de Argentina en este momento de su vida. “Esta llegada a San Lorenzo me toma en un muy buen momento personal, con la madurez y la capacidad necesarias para afrontar semejante desafío”, celebró.

Obsesivo en el trabajo, minucioso y de muy buenas referencias por parte de futbolistas que han sido entrenados por él, Álvarez llega a un club convulsionado y que dentro de dos meses afrontará una elección de autoridades. Pero eso no parece sacarlo de eje. “San Lorenzo es un grande que puede estar mejor y para eso trabajamos. Acá no hay tiempo ni excusas. Los procesos son ciertos, pero sin resultados es imposible”, declaró ante el poco tiempo de trabajo que tendrá y la imperiosa necesidad de conseguir éxitos, con la Copa Argentina, la liga local (hoy está fuera del grupo de ocho que se clasificarían pero en caso de obtener los tres puntos ante Riestra lo integrará) y la Copa Sudamericana, que lo enfrentará con Recoleta, de Paraguay; Cuenca, de Ecuador, y Santos, de Brasil, en el que Neymar es figura estelar.

Más allá de no haber supervisado una práctica de fútbol formal en estas escasas 48 horas de trabajo, Gustavo Álvarez ya tendría su primer equipo titular definido, para medirse con Riestra como visitante. Puede cambiar de sistema táctico, pero muchos apellidos se repiten. Apostaría a una línea de tres defensores, aunque dispondría momentáneamente una línea de cuatro en la zaga, como viene presentándola San Lorenzo desde hace un largo tiempo. Sin el arquero Orlando Gill, convocado a la selección de Paraguay para esta doble ventana FIFA, el equipo formará con: José Devecchi; Daniel Herrera, Jhohan Romaña y Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli y Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

Con apenas dos entrenamientos al frente del plantel, el nuevo DT no dudó de intentar inculcar ya mismo su idea y sus dirigidos saldrán a la cancha en pos de un triunfo que dé alegría y tranquilidad.