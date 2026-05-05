San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Cuenca de Ecuador y San Lorenzo cierran este martes la primera jornada de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026 con el encuentro que protagonizan desde las 23 (hora argentina) en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro con arbitraje del chileno José Humberto Cabero Rebolledo, por el Grupo D.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Cuenca vs. San Lorenzo

Después de las tres primeras jornadas, la zona está muy pareja y los cuatro equipos están separados en apenas tres puntos. El Ciclón manda con cinco tantos producto de una victoria y dos empates mientras que los ecuatorianos son escoltas con cuatro. Recoleta de Paraguay y Santos, que se enfrentan previamente desde las 21.30, tienen tres y dos unidades, respectivamente.

En ese contexto, la fecha que se desarrolla este martes es trascendental y puede dejar al elenco de Gustavo Álvarez a un paso de la clasificación a los cruces, a octavos de final o, en caso de terminar segundo, a los playoffs.

San Lorenzo tiene una sola derrota en su haber desde que Gustavo Álvarez es el entrenador Manuel Cortina

Lo positivo para el elenco azulgrana es el regreso del arquero Orlando Gill. El paraguayo no atajó el fin de semana pasado en la derrota vs. Independiente 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro por una lesión y su equipo perdió 2 a 1, pero se clasificó a octavos de final del Torneo Apertura y el próximo sábado visitará a River Plate en el estadio Monumental. Esa fue la primera caída desde que Álvarez reemplazó a Damián Ayude.

Posibles formaciones

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Mateo Piedra, Yeltzin Erique; Jorge Ordóñez, Mateo Maccari, Edison Vega y Lucas Mancinelli; Germán Rivero. DT: Jorge Célico.

Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Mateo Piedra, Yeltzin Erique; Jorge Ordóñez, Mateo Maccari, Edison Vega y Lucas Mancinelli; Germán Rivero. DT: Jorge Célico. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.75 contra 2.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.10.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera rueda de la etapa de grupos del certamen en curso con victoria de San Lorenzo 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro con goles de Johan Romaña y Nicolás Tripichio.