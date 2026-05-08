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River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium

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En el último partido entre River y San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025, empataron 0 a 0 en el Monumental
En el último partido entre River y San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025, empataron 0 a 0 en el MonumentalALEJANDRO PAGNI - AFP

River y San Lorenzo se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a cuartos y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez y Gimnasia de La Plata. El partido está programado para las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que viene de perder 1 a 0 con Atlético Tucumán como visitante, se metió en la etapa de eliminación directa al quedar segundo en la tabla de posiciones del Grupo B con 29 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol (+10 contra +4). El Ciclón, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona A con 22 unidades. En la última jornada perdió 2 a 1 con Independiente en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo perdió con Independiente en la última fecha de la etapa de grupos, pero logró clasificarse a octavos
San Lorenzo perdió con Independiente en la última fecha de la etapa de grupos, pero logró clasificarse a octavosManuel Cortina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de julio del año pasado, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025, en lo que fue un empate 0 a 0 en el Monumental. El antecedente más reciente en una instancia de eliminación directa, en tanto, es del 2015, cuando se vieron las caras en la Recopa Sudamericana. En aquella oportunidad, River se consagró campeón tras ganar 2 a 0 en el resultado global, con sendas victorias por 1 a 0 en ambos compromisos.

River vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

  • Octavos de final del Torneo Apertura 2026.
  • Día: Domingo 10 de mayo.
  • Hora: 19.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 5.94 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante San Lorenzo
Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante San LorenzoFEDERICO PARRA - AFP
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