Álbum de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuestan, qué contienen los sobres y las preguntas más buscadas

Ya salió a la venta el libro más esperado del año: el álbum de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de la versión más extensa de su historia, con 112 páginas, las 48 selecciones clasificadas y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.

Además, tiene otras características que lo hacen único, como los stickers extra, figuritas exclusivas de Coca-Cola y una versión del álbum digital. Si bien su edición clásica está disponible en todos los kioscos del país, aún falta conocer la versión con tapa dura, que sale el próximo viernes 8 de mayo, y el “Álbum Dorado” que solo se venderá por la web oficial de Panini a partir del 15 de mayo.

Su lanzamiento generó una gran expectativa y emoción entre los fanáticos, lo que provocó un aumento del 200% en las búsquedas del término “mundial 2026 panini”, según Google Trends. Frente a tantas novedades, también surgieron varias preguntas sobre esta edición en la web.

Cuánto Puede Llegar A Costar Completar El Álbum Del Mundial

¿Cuántas figuritas tiene el álbum del Mundial?

En la edición del Mundial 2026, el álbum tiene un total de 980 figuritas, es decir, 310 más que la versión del 2022. Se incluyen 18 jugadores de cada selección, con su escudo y foto grupal, los campeones de los mundiales anteriores y los estadios donde se disputarán los partidos.

El álbum de 2026 tiene un total de 980 figuritas, el más extenso de su historia Panini

Además, por primera vez, hay stickers extra que no forman parte de la colección, ni tienen un espacio para pegar dentro del álbum. Son 20 jugadores misteriosos que pueden venir en cuatro versiones de color: regular, bronce, plata y oro. Los cromos y el álbum están disponibles en los kioscos y los supermercados del país. También es posible adquirirlos a través de la web oficial de Panini.

¿Cuánto sale el sobre de figuritas?

Cada sobre incluye siete cromos y cuesta $2.000. El álbum de tapa estándar sale $12.000, mientras que las ediciones con tapa dura y dorada, que aún no están disponibles, costarán $25.000 y $30.000 respectivamente. En la web de Panini hay dos opciones de combos:

Un álbum y 25 sobres por $62.000.

Un álbum y 50 sobres por $112.000.

¿Cómo conseguir las figuritas de Coca-Cola?

Cerca del final del álbum, hay dos páginas dedicadas a 14 figuritas especiales de Coca-Cola. Se trata de una alianza de la empresa de bebidas con Panini e incluye imágenes de varios futbolistas latinoamericanos, entre los que se encuentran Lautaro Martínez y Emiliano Martínez de la Selección argentina.

Juntando dos tapas plateadas y $1000, se puede obtener un sobre con tres figuritas especiales Coca-Cola Argentina

Según la promoción, para conseguir estos stickers especiales, es necesario reunir dos tapas plateadas, que se encuentran en botellas de 500ml, 2 litros y 2,25 litros. Luego, en un centro de canje, se deben entregar estas tapas más $1000, y a cambio se recibirá un sobre con tres figuritas.

¿Qué es el álbum virtual y cómo usar los códigos de figuritas?

La versión digital también forma parte de la colaboración de Panini con la empresa de bebidas y está disponible en la web de la multinacional y en una app móvil llamada “FIFA Panini Collection”. Allí se puede encontrar una réplica del álbum real y paquetes disponibles para abrir y completarlo digitalmente.

En la página web de Coca-Cola se encuentra disponible un álbum de figuritas digital, idéntico al real, con sobres que se desbloquean diariamente Coca-Cola Argentina

También es posible intercambiar con otros usuarios, completar retos diarios y acceder a contenido extra exclusivo. Además, existen varios códigos promocionales que permiten acceder a paquetes de figuritas; algunos son:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

¿Qué es la planilla de control de figuritas?

La planilla de control de figuritas se trata de un invento de los fanáticos del álbum para llevar un recuento de los stickers que se tienen y los faltantes. Es una grilla que contiene espacios que representan a cada sticker y la idea es tachar o colorear los que están completos. Existen numerosas versiones en la web o cada uno puede crear la propia con su diseño de preferencia.

La planilla de control permite llevar un conteo de las figuritas ya se tienen y las que faltan Instagram (@algodiferenteweb)

¿Cuánto sale llenar el álbum de figuritas?

De acuerdo con un cálculo de LA NACION, en un escenario ideal, es decir, que no toque ninguna figurita repetida, se necesitan 140 sobres, por lo tanto, se gastaría un total de $280.000. Sin embargo, como esta situación es casi imposible, también se presentan las siguientes posibilidades, suponiendo que no se intercambien stickers con otras personas: