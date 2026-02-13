Cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma LPF Play, el canal de la AFA

La Primera Nacional ya está en marcha. Se hizo esperar. Primero, por la postergación por cinco días del inicio del torneo a la espera de la definición sobre cómo sería la televisación. Después, con el comienzo demorado un puñado de minutos este viernes, consecuencia de que el plantel de Central Norte, de Salta, tuvo algunos obstáculos en el camino para llegar a la cancha del local San Miguel, por un accidente en la Panamericana.

Ya no se ven por TyC Sports, porque caducaron el 31 de diciembre pasado los derechos que estaban en poder de Tele Red Imagen S.A., una empresa participada por Clarín y Torneos en partes iguales. Hay una nueva plataforma para seguir el fútbol del ascenso: LPF Play. “Bienvenidos a una nueva Era. A partir de ahora, ya nada será lo mismo. La idea es ser el canal del fútbol argentino”, fue la entusiasta presentación en off del partido que inauguró el certamen y la transmisión por la nueva plataforma. Las imágenes surgieron 18 minutos después del horario de las 16.30 indicado como inicio de la programación, en la voz del relator Mariano Puppo. Enseguida, presentó al comentarista, Martín “Bocha” Flores, mientras podía observarse a los jugadores de ambos equipos en el calentamiento, en medio de los regadores que estuvieron activos hasta poco antes de que los titulares salieran al campo junto al cuerpo arbitral.

La Primera Nacional comenzó a transmitirse por LPF Play este viernes Captura de Video

En la espera, el canal ofreció imágenes de los vestuarios y algo del backstage “para mostrarles el trabajo que no se suele ver”, se fundamentó. Las formaciones llegaron como en las viejas transmisiones del siglo pasado: una placa con los nombres y apellidos en orden numérico, del 1 al 11, sin que se reflejara en la pantalla cómo estarían distribuidos inicialmente en la cancha. Fue trabajo de los periodistas describirlo. También, invitar con cierta frecuencia a que los amantes del fútbol tengan la aplicación en el teléfono.

Tras el final del primer tiempo, rápido llegó el resumen de lo más destacado de esa etapa. Y la espera hasta el reinicio del juego se cubrió casi por completo con publicidad de los programas de AFA Estudio y otras postales de lo vivido en los primeros 45 minutos en los que San Miguel se puso en ventaja a los cuatro minutos, con un gol de cabeza de Alexis Delgado -tras un lateral lanzado al área-, que sería determinante para el triunfo por 1-0.

Festejó San Miguel en el inicio de la Primera Nacional, ante Central Norte, en el debut de la plataforma LPF Play ofreciendo las imágenes Captura de Video

Con el respaldo en el campo de juego de las múltiples cámaras, que alternaban entre la vista tradicional desde arriba y los primeros planos, la presencia periodística en la cancha surgió al final del duelo, con dos notas a cargo de Julián Savino. Acompañado de un camarógrafo y dos asistentes, el joven conversó con las figuras del vencedor para tener las primeras voces de protagonistas en la plataforma que acapara ahora el fútbol de esa división.

¿Qué es LPF Play? La AFA decidió el martes pasado que los partidos de la Primera Nacional, la principal categoría del ascenso argentino, se televisen a través de la plataforma de la Liga Profesional. Se supo que, un hecho que entusiasma a los dirigentes del ascenso, les prometieron a los clubes de la categoría un ingreso mensual garantizado de $65 millones, un monto que equivale a un 58% de aumento en relación a lo que percibían la temporada pasada. Se estima que los hinchas deberán pagar un abono mensual a través de una aplicación para poder ver los partidos, pero inicialmente es gratuita hasta nuevo aviso.

La Pasión del fútbol se vive en LPF Play desde este viernes, con la transmisión de las categorías de ascenso Captura de Video

“Primeramente será gratuito. Después, el abono mensual costaría entre 8000 y 10.000 pesos”, confirmaron fuentes de la Casa Madre del fútbol argentino. “Se trata de una inversión. La decisión que se tomó no es para ganar dinero”, agregaron. En este sentido, ya en la temporada pasada -y años anteriores también- la AFA subsidiaba con fondos propios a los clubes del ascenso. El canon que pagaban los tenedores de los derechos no alcanzaba para cubrir todo el dinero que recibían los clubes de la Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A. Los encargados de comunicar las novedades en los grupos de WhatsApp de las diferentes categorías fueron los presidentes de las respectivas divisionales.

Este viernes, al menos, el acceso fue directo. Al ingresar a la página, el menú reflejaba todo el contenido disponible como si se tratara de una plataforma de las que ofrecen películas y series. Ahí estaba en primer plano la invitación a seguir San Miguel - Central Norte, con los logos de los equipos, debajo de una frase de cabecera: “La pasión no se explica”. Trascendió que, más adelante, los hinchas deberán registrarse con una dirección de mail y una vez obtenido el acceso, podrán visualizar, además, los partidos del Torneo Proyección -el campeonato de Reserva- y otros contenidos como LPF Show, Lado F o incluso AFA Studio. También, los resúmenes de los partidos de la Primera División.

La frase de cabecera de LPF Play: "La pasión no se explica" Captura de Video

En rigor, la sigla LPF, que en un principio podría remitir a la Liga Profesional de Fútbol, lleva a algo más global: “La Pasión del Fútbol”. Se trata de un paraguas que engloba contenidos que van más allá de los partidos de la máxima categoría. Incluso, proporciona las conferencias de prensa previas a los encuentros más destacados de cada fecha del Torneo Apertura.

En las últimas semanas de enero, la AFA había lanzado la licitación para los derechos televisivos. Concluido ese convenio, y luego de no aceptar la oferta de renovación que presentó esa compañía, la propia entidad decidió licitar y amplió el plazo para la presentación de ofertas. Una curiosidad: no se publicó siquiera un pliego porque, según sus directivos, no estaba obligada a hacerlo. Fuentes consultadas días pasados por LA NACION, mencionaron que la AFA aspiraba a cuadruplicar el ingreso de 2025 por esos derechos de TV, que había sido de $6000 millones por toda la temporada.