Juanfer Quintero, ¿la carta extra para la final? Qué le aporta a este River, qué piensa Coudet y... ¿seguirá después del Mundial?

“Va a ser un partido que va a quedar para la historia. Y a mí personalmente me llena de mucha motivación”. Juan Fernando Quintero se alimenta de las instancias decisivas. Lo potencian, lo impulsan. Su perfil de futbolista invita a creer que su mejor versión se puede activar cuando su equipo más lo necesita. Jugar al rescate del equipo está en su ADN. Aún con sus intermitencias y sin ser titular, el número 10 de River es el jugador más diferencial que tiene Eduardo Coudet entre las alternativas del plantel. Y por eso se vuelve la carta extra del DT para la final del Apertura del domingo contra Belgrano. Si lo necesita, Juanfer está.

En una noche compleja e incómoda de miércoles en el Monumental, apareció el talentoso colombiano para sumar un punto importante frente a Bragantino. Fue líder en pases exitosos (51), pases largos precisos (11), tiros al arco (4) y toques de pelota (80). Todo pasó por él en un equipo improvisado que no pudo hacer pie, pero que jamás dejó de buscar el arco rival. Y en ese contexto el colombiano fue lo más lúcido y desequilibrante que tuvo un River alternativo, que guardó sus piezas titulares para llegar descansado y a tope físicamente a la definición del domingo en Córdoba. Con juveniles y suplentes sin buen nivel, Quintero fue el salvador con un zurdazo que obligó al arquero Cleiton a dar un rebote que Lautaro Pereyra capitalizó para marcar su primer gol en primera.

Juanfer Quintero no es titular en el River de Coudet, pero igual busca ser determinante: ¿Chacho lo pondrá en la final? Prensa River

“Tenemos una final este fin de semana. Todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos para que estemos listos. Este equipo exige, este club es así. Los hinchas y nosotros estamos motivados, tenemos que prepararnos bien”, dijo Juanfer. “Tenemos una gran oportunidad. Hace tiempo que no nos veíamos en esta situación. Tenemos que estar a la altura, hay que disfrutarla. Va a ser un partido que va a quedar para la historia. Y a mí personalmente me llena de mucha motivación. Creo que todos tenemos que tener esa mentalidad”.

Seguramente este partido no le otorgue la titularidad para la final, pero lo vuelve a mostrar como ese jugador que “tiene una cabeza diferente, es muy inteligente y es muy importante para el equipo”, tal como lo definió Coudet hace una semana. ¿Por qué no integra el once inicial con esas condiciones? En primer lugar por la búsqueda del entrenador de ser un equipo agresivo, con presión alta en campo rival, ataques directos, laterales lanzados y una premisa colectiva de marcar, defender y ser un bloque compacto para entender los momentos del partido.

🎥 Remate desde afuera de Juanfer, rebote y gol de Lautaro Pereyra para el empate del Millonario frente a Bragantino ⚽️pic.twitter.com/QupML0liW5 — River Plate (@RiverPlate) May 21, 2026

En ese contexto, hoy el Chacho entiende que Quintero no se adapta tanto a su intención inicial, pero que puede ser el as de espadas desde el banco de suplentes para resolver un partido complejo o cerrado en el segundo tiempo o en un hipotético suplementario. Tal como alguna vez lo pensó Marcelo Gallardo en el glorioso 2018. Su pase filtrado, su visión de juego y su remate de media distancia no abundan en el fútbol argentino.

Pero, en segundo lugar, también las lesiones y convocatorias le fueron recortando posibilidades a lo largo del semestre. La primera fue a finales de febrero: una lesión en el isquiotibial derecho que lo sacó de los duelos con Banfield e Independiente Rivadavia, en la transición por la salida de Marcelo Gallardo. Regresó con Huracán en el debut de Coudet desde el banco, entró en el segundo tiempo y falló un penal. Luego, a finales de marzo fue citado por Néstor Lorenzo a la selección colombia y no pudo participar de la preparación y concentración en Cardales que para el nuevo cuerpo técnico fue muy importante.

La pegada de Juanfer, su diferencial: aquí, envía el centro que terminará en el 2-2 agónico ante San Lorenzo Prensa River

Así, quedó atrás en la consideración y tras cinco ingresos en los primeros seis partidos del ciclo, tuvo su primera titularidad con Carabobo el 15/4 en un equipo alternativo para la segunda fecha de la Copa Sudamericana y se desgarró en la previa del superclásico. Una lesión muscular grado uno en el psoas de la pierna izquierda lo marginó de los duelos ante Boca, Aldosivi y Bragantino y recién volvió el 3/5 en la fecha postergada ante Atlético Tucumán.

Y a partir de ahí, comenzó con sus apariciones importantes, pero siempre desde el banco: centro para el primer gol en la victoria contra Carabobo en Venezuela, asistencia y gol en el agónico empate 2-2 con San Lorenzo en octavos de final del Apertura para avanzar por penales y este último zurdazo contra Bragantino. En el medio, jugó 15 minutos contra Gimnasia y no entró con Rosario Central en un duelo áspero y marcado por los cambios impensados por lesiones.

Juanfer Quintero en un entrenamiento de River; le costó estar entre las prioridades de Coudet Prensa River

En total, Quintero tiene 948 minutos acumulados entre 18 encuentros, con cuatro goles y cuatro asistencias y un promedio de 50’ por juego. Y para Coudet hoy es pieza de rescate, por eso el DT le puso paños fríos tras su suplencia ante Gimnasia pese a ser figura ante San Lorenzo: “Juanfer venía de un desgarro, el otro día no participó un ratito, 80′ jugó. Corrió mucho, en esto de la fatiga y tener pocos días de recuperación. Te hago una pregunta. Si se hace largo el partido como pasó el otro día y el ambiente se pone un poquitito... ¿A quién ponés vos?”. Y en el cruce con un periodista, que pidió por la titularidad del 10, el técnico respondió: “Por eso vos sos un gran periodista y yo un humilde entrenador, ja. Yo le agradezco mucho a Juan y no es por quedar bien. Tiene una cabeza diferente, piensa y es muy rápido de arriba y muy inteligente. En este corto plazo y por el desgaste que tuvimos, no iba a llegar al 100% para iniciar y sostener. Es importante para nosotros y es imposible que a alguien no le guste cómo juega Quintero. Después vamos viendo en qué momentos del partido lo vamos a necesitar más”.

¿Serán los últimos dos partidos de Juanfer en su tercer ciclo en River? Con contrato hasta diciembre de 2027, hoy su continuidad en Núñez después del Mundial con Colombia es una incógnita. Y las lágrimas en el festejo contra San Lorenzo fueron un síntoma. Mezcla de bronca con emoción.

En una instancia crítica, con el público reprobando al equipo, el número 10 lo salvó y explotó. Un año después de su regreso, tendrá la primera oportunidad de gritar campeón por primera vez de la liga local con el equipo de sus amores. En el primer ciclo entre 2018 y 2020 ganó cuatro títulos. En el segundo en 2022 no pudo festejar. Y este tercero en 2026 lo vuelve a poner a un paso de la gloria. Por eso él quiere estar en la final, se verá cuál será la decisión de Coudet.