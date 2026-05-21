River vs. Belgrano: así está el historial, en la previa de la final del Torneo Apertura 2025

River Plate y Belgrano de Córdoba se volverán a enfrentar otra vez en el Torneo Apertura 2026, pero en el segundo partido entre sí en la temporada será la final del campeonato y definirán el primer título disponible en el fútbol argentino, que se otorga justo antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Ambos equipos se vieron las caras en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo del Millonario 3 a 0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio. El árbitro fue Yael Falcón Pérez, el mismo que estará este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes para el partido decisivo.

El historial entre ambos clubes tiene 41 antecedentes con mayoría de triunfos del conjunto porteño -29-. El Pirata se impuso en ocho ocasiones y se registraron siete empates.

El cruce más recordado de la historia entre ambos es el que protagonizaron el 26 de junio de 2011 por la Promoción y terminó 1 a 1 en el estadio Monumental, resultado que sentenció el histórico descenso de River a la por entonces denominada B Nacional porque en el encuentro de ida el Pirata ganó 2 a 0 en Córdoba.

El cruce más recordado de la historia de River vs. Belgrano fue la Promoción de 2011, que sentenció el descenso del Millonario a la segunda división Anibal Greco

La última vez que estuvieron cara a cara en un partido eliminatorio fue en los cuartos de final la Copa de la Liga 2023 con alegría riverplatense 2 a 1 con goles de Salomón Rondón y Facundo Colidio. Lucas Passerini, que al igual que Colidio será titular en la final del Apertura, igualó transitoriamente.

Dentro del mencionado historial, hay otros dos enfrentamientos en instancias de eliminación. La primera ocasión fue en los cuartos de final del Nacional 1984 con un goleada 4 a 0 de River en Córdoba y una posterior alegría cordobesa por 2 a 0 en la Ciudad de Buenos Aires para un global de 4 a 2 a favor del Millonario con el que accedió a las semifinales. Casi una década después, en la Copa Centenario 1993 disputaron la definición de perdedores y celebró el elenco del barrio porteño de Núñez 2 a 1.

El domingo River y Belgrano intentarán escribir una nueva historia. El Millonario necesita ser campeón para quedar a un solo título de Boca en la tabla de máximos ganadores de la historia del fútbol argentino entre certámenes nacionales e internacionales. Además, dar la vuelta olímpica le abrirá la puerta a competir por otros trofeos como el Trofeo de Campeones primero y, en caso de ganarlo, las supercopas Argentina e Internacional.

El Pirata, por su parte, buscará ser el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ganar un campeonato a nivel nacional, algo solo reservado para elencos de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Rosario.