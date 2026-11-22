La victoria de Boca frente al Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana generó gran repercusión no sólo en los medios argentinos sino también en los brasileños. Los diarios del país vecino reflejaron la derrota del equipo local y destacaron la superioridad que tuvo el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena durante todo el partido.

El diario O Globo, el más importante de Brasil, eligió resaltar lo que representó en términos de números la derrota de Mineiro. “Sufre su quinto subcampeonato consecutivo”, titularon. “El equipo de Minas Gerais ofreció un rendimiento por debajo de las expectativas y sufrió una merecida derrota ante el equipo argentino”, expresaron.

Globo Esporte (ge), el medio especializado en deporte de Globo, tituló: “(el DT Eduardo) Domínguez provoca que el Atlético-MG sea arrollado por Boca y pone en peligro su plaza en la Libertadores”.

El análisis de ge

Folha de Sao Paulo también señaló la mala racha que atraviesa Mineiro con el segundo subcampeonato consecutivo. Al igual que ge, resaltó la dificultad que enfrentará a la hora de buscar un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

“Este resultado prolongó la sequía de títulos internacionales para el equipo de Minas Gerais. La última vez que ganaron un torneo continental fue en 2014, cuando conquistaron la Recopa Sudamericana ante Lanús”, enumeraron.

Folha de S. Paulo

“Cabe recordar que solo tres equipos brasileños vencieron a Boca Juniors en finales”, destacó Lance!, otro medio especializado en deportes, que elogió el “historial favorable del equipo argentino en finales contra clubes brasileños”.

La publicación explicó que los tres equipos a los que hace alusión fueron el Santos de Pelé, Corinthians y Fluminense. El primero en 1963, cuando ganó ambos partidos de la final de la Libertadores; casi cinco décadas después, en 2012, Corinthians consiguió su primer título en el torneo; y Fluminense derrotó a Boca en el Maracaná en 2023.

El titular de Lance!

Finalmente, el medio O Gol fue uno de los más duros en las críticas hacia el conjunto brasileño. “Atlético Mineiro no es rival para Boca Juniors”, publicaron. “Boca Juniors dominó por completo. El Atlético Mineiro sufrió desde los primeros compases del primer tiempo”, expresaron.

La tapa de O Globo

“Atlético Mineiro apenas logró hilvanar pases en el último tercio del campo durante la primera mitad, e incluso en sus mejores momentos, no consiguió crear ocasiones claras de gol”, detalló el diario y añadió: “Con cada minuto que pasaba, los jugadores del Atlético Mineiro parecían desanimarse, atacando con lentitud y sin encontrar espacios para generar ocasiones claras. En los contraataques, Boca se acercaba al gol, pero fallaba en la definición”.