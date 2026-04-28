Con aval de la CNRT, Boca dio otro pequeño paso en su plan para ampliar la Bombonera

Boca dio un pequeño avance en su objetivo de ampliar la Bombonera y llevar su capacidad a más de 80.000 espectadores. Este martes, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte le comunicó al club la aprobación del proyecto ejecutivo presentado ante ese organismo estatal, que contempla la construcción de cuatro torres de ascensores y ocho puentes peatonales en dos niveles que, de acuerdo con la iniciativa impulsada por la dirigencia, servirán como acceso a los sectores superiores del estadio.

La resolución DI-2026-199-APN-CNRT#MEC de la CNRT, que lleva la firma de su director ejecutivo, Maximiliano Patti, advierte que “la autorización que se propicia fue otorgada exclusivamente desde el punto de vista de la circulación y la seguridad ferroviaria, sin perjuicio de toda otra autorización que requiera la modificación del Estadio Alberto J. Armando por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de cualquier otro organismo que corresponda de acuerdo con sus competencias específicas, y conforme a la normativa vigente”.

Imagen oficial del proyecto con el que Boca busca ampliar la Bombonera: incluye cuatro torres de ascensores y escaleras. Prensa Boca

Es decir: avala desde el plano legal y técnico el diseño con el que Boca proyecta levantar esas torres -lo mismo hizo Ferrosur Roca S.A., la empresa que concesiona el ramal-, aunque para iniciar las obras el club primero deberá gestionar los permisos correspondientes en otras áreas del Estado porteño y nacional. La más relevante: la cesión de esa porción de tierra lindera a las vías del Ferrocarril Roca, que deberá tramitar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a cargo de Tania Yedro, gestión que, tras el visto bueno de la CNRT, será presentada en estas horas.

En ese sentido, la CNRT, que a comienzos de este mes había enviado a Boca una serie de observaciones que fueron subsanadas rápidamente, puso en conocimiento al club que, aun si el Estado nacional decide ceder esas tierras, el ferrocarril puede “reocupar” esos espacios en caso de necesidades operativas o comerciales, salvo que Boca adquiera definitivamente esos terrenos a título oneroso, es decir, abonando una suma a convenir. A su vez, deja en claro que, en caso de concretarse, la obra y su mantenimiento quedarán bajo responsabilidad del club: estarán ubicadas en los kilómetros 15.404, 15.425, 15.453 y 15.475 del ramal 5 de Empalme Norte.

Para llevar adelante el proyecto, Boca deberá gestionar la cesión de los terrenos del ferrocarril con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Prensa Boca

Más allá de esta aprobación, y del proceso por el uso de los terrenos, Boca deberá avanzar con el Gobierno de la Ciudad en las habilitaciones vinculadas con la zonificación de las manzanas afectadas y la altura de la nueva intervención, entre otros puntos relevantes.

El plan de Boca contempla la reconfiguración del actual sector de palcos, sin necesidad de adquirir las famosas dos medias manzanas sobre la calle Del Valle Iberlucea. La idea es levantar dos bandejas de plateas preferenciales en la parte inferior y, por encima, seis niveles de palcos. Además, en los otros tres sectores del estadio se proyecta sumar una cuarta bandeja popular por encima de la actual superior. Las torres de ascensores permitirían acceder a los cuatro niveles de tribunas de la actual zona de plateas, frente a los palcos.

Más allá de tratarse de un trámite menor, Boca celebró la novedad en sus redes y compartió nuevas imágenes del proyecto, horas antes del partido del equipo de Claudio Ubeda frente a Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Otra buena noticia en un momento deportivo en el que cualquier señal positiva toma más valor.