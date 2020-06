Con un grosería, Maradona le respondió a Fernando Burlando y a sus hijas

Diego Maradona arremetió contra sus hijas y el abogado Fernando Burlando Fuente: Archivo

El exfutbolista Diego Armando Maradona cruzó a Fernando Burlando , abogado de sus hijas Dalma y Gianinna, tras decir que, junto con sus defendidas, estaban evaluando tomar medidas legales contra el entorno del Diez ya que estaría "privado de la libertad".

Burlando fue entrevistado este lunes en el programa Intrusos , donde consideró: "En las últimas horas se habló, con motivo de un entredicho con Verónica Ojeda , que Diego no estaría pasando un momento bueno en su vida. A una persona se la priva de la libertad no solamente al colocarla en un sótano. (Maradona) No estaría gozando de la libertad que gozamos todos los ciudadanos en un país ".

A modo de respuesta, a través del diario Clarín , Maradona difundió un video en el que realiza casi un paso de comedia. 'Esposado' con una tela, Diego actúa: "Ay, no sabía que estaba preso". Luego, se desata el nudo para rematar: "Miren lo preso que estoy. Esto es de una torta que se hizo acá en esta casa. Preso, las pelotas ".

El enojo de sus Maradona con sus hijas

Según reveló el periodista Rodrigo Lussich en el mismo programa, el astro del fútbol discutió con su hija Gianinna por haber llamado a su médico personal para conocer más sobre la salud de su padre.

Además reveló que la familia del exdeportista está enojada por la acusación que hizo Diego en la nota que le concedió al periodista de Julio Chiappetta, de Clarín , donde declaró que Claudia Villafañe y su abogado quieren perjudicarlo: "Todo esto que están diciendo lo dicen para que yo vuelva a las drogas, pero yo no vuelvo más. Llevo 15 años limpio".

