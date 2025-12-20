En qué canal pasan Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Real Madrid y Sevilla se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente a través de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones del certamen español con 39 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona, producto de 12 victorias, tres empates y dos derrotas. En la última jornada venció a Deportivo Alavés por 2 a 1 con goles de Kylian Mbappé y Rodrygo (Carlos Robles empató transitoriamente para el equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Xabi Alonso sabe que está en la cuerda floja; el DT aún no le encuentra la vuelta al funcionamiento de Real Madrid @realmadrid

El conjunto nervionense, por su parte, se ubica en el noveno puesto con 20 unidades (seis triunfos, dos igualdades y ocho caídas). Viene de golear 4 a 0 a Real Oviedo, uno de los ascendidos para la temporada en curso, gracias a las anotaciones de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, el suizo Djibril Sow y el francés Batista Mendy.

Real Madrid vs. Sevilla: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.25 contra los 14.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Sevilla. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 8.00.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como claro favorito al triunfo en el duelo ante Sevilla Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Posibles formaciones