Estudiantes vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores, en vivo
En el Centenario de Montevideo, el conjunto pincharrata busca el quinto trofeo continental; transmiten Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium
Así está la cabecera de Estudiantes
Mientras espera por más hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras, así luce el sector del equipo argentino en el estadio Centenario, donde en algo más de dos horas se disputará la final de la Copa Libertadores. Ya hay más de 15 mil simpatizantes del conjunto platense en las tribunas.
Israel Damonte, un hincha más
Israel Damonte, actual entrenador -fue DT de Aldosivi en la última temporada- y exmediocampista de Estudiantes, fue recibido como uno más por un nutrido grupo de hinchas pincharratas en la previa de la final de la Copa Libertadores.
¡SE SUMÓ A LA FIESTA PINCHARRATA! Atención a cómo recibieron a Israel Damonte estos hinchas de Estudiantes de La Plata antes de la FINAL de la CONMEBOL #Libertadores vs. Palmeiras.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026
📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xykfzkkZlk
Palmeiras, rumbo al Centenario
Las puertas del Centenario se abrieron a las 14 y el equipo brasileño ya viaja hacia la catedral del fútbol uruguayo. Hasta ahora, la previa del partido se desarrolla sin incidentes, y la convivencia entre los hinchas de Estudiantes y de Palmeiras es pacífica.
⏳ @Palmeiras 🆚 @EdelpOficial— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 28, 2026
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La "caravana histórica" de Estudiantes
El club platense contó a través de su perfil en la red social X que más de 22 mil personas cruzaron por vía terrestre al Uruguay para la final de esta tarde en Montevideo.
📋 De acuerdo al reporte del paso Gualeguaychú, ingresaron todos los hinchas de Estudiantes con destino a Uruguay— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2026
✍🏻 Un total de 22.261 personas en 3000 autos y más de 200 micros. ¡Una caravana histórica! 🇦🇹 pic.twitter.com/910GDz37Hm
Probables formaciones
Alexander Medina, entrenador uruguayo de Estudiantes de La Plata, piensa en este equipo para jugar ante Palmeiras en el Centenario: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi y Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.
El portugués Abel Ferreira, por su parte, elegiría a los siguientes titulares: Carlos Miguel; Agustín Giai, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Joaquín Piquerez; Marlon Freitas y Lucas Evangelista; Jhon Arias; José Manuel López y Vitor Roque.
Leila Pereira, la “Tía Rica” que revivió al Palmeiras
Con su mano firme como guía y presidenta, Leila Pereira transformó a Palmeiras en una potencia a la altura de Flamengo. De su origen de periodista deportiva a las versiones sobre su verdadera identidad de hincha, en esta entrevista con LA NACION.
Carrillo habló del "amor" de Estudiantes a la Copa Libertadores
El capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, elogió “el poderío de Palmeiras”, que alcanzó su cuarta final en los últimos seis años, de las cuales ganó en 2020 y 2021. Pero opinó que sus compañeros tienen un plus de cara a la final. “Sabemos el significado que tiene la Libertadores en este club. El hecho de vivirlo así es lo que nos ha dado la fortaleza para enfrentar ciertas situaciones y superarlas. Nuestra fortaleza es quererla tanto”, destacó el artillero, surgido de la cantera de Estudiantes y que regresó tras ocho años en distintos clubes de Europa.
El pasaje de Palmeiras rumbo a Montevideo
El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía después de empatar 2 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1 con goles de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para el Flu). En la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia por un tanto de Hércules. En la tanda de penales, el equipo dirigido por Abel Ferreira tuvo 100% de efectividad y el ‘Flu’ no llegó a patear los cinco correspondientes porque Nonato erró el cuarto y la serie finalizó 5 a 3.
Así llegó Estudiantes a la final
Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales 3 a 2 luego del 0 a 0 en el resultado global. En la instancia desde los 12 pasos, Fernando Muslera se convirtió en héroe absoluto al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En contrapartida, Edwuin Cetré fue el único que malogró su disparo en el visitante después de tener que repetirlo por resbalarse y patear con los dos pies. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron los tantos del equipo argentino.
Una final imperdible
Bienvenidos a la final de la Copa Libertadores: este sábado, Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en el partido decisivo del máximo torneo de clubes de Sudamérica. El encuentro, que comienza a las 17 (horario argentino) con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
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