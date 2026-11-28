Alexander Medina, entrenador uruguayo de Estudiantes de La Plata, piensa en este equipo para jugar ante Palmeiras en el Centenario: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi y Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

El portugués Abel Ferreira, por su parte, elegiría a los siguientes titulares: Carlos Miguel; Agustín Giai, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Joaquín Piquerez; Marlon Freitas y Lucas Evangelista; Jhon Arias; José Manuel López y Vitor Roque.