La lupa del fútbol de Brasil quedó sobre Vasco Da Gama. El equipo brasileño está convulsionado, ya que este jueves fue detenido preventivamente el delantero David Corrêa da Fonseca, en el centro de entrenamiento Jacarepaguá, en Río de Janeiro, por la orden de la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória (Espírito Santo). Según informaron los medios locales el futbolista estaría involucrado en una organización que está sospechada de traficar drogas y armas.

El arresto se produjo en las instalaciones del club carioca y las imágenes difundidas por GloboNews permiten ver al atacante, de 31 años, conocido como DVD y que jugó ante Boca en la Copa Sudamericana, con ropa de entrenamiento mientras es escoltado por varios agentes policiales hasta la salida del centro de prácticas. Esta no es la primera medida judicial que alcanza al jugador, ya que a finales de octubre último, Corrêa tuvo que entregar su pasaporte a la policía por disposición de la justicia, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Jogador David, o DVD, do Vasco da Gama, acaba de ser preso no CT do clube, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, por policiais do Rio e do Espírito Santo.#jornalismo #urgente



Imagens: PCERJ pic.twitter.com/UtwOFQKQhP — Nelson ◤✠◢ (@nelsonrruas) November 26, 2026

Esta acción está encuadrada en la Operación A Tropa, una investigación de la Policía Civil que busca desarticular una organización sospechada de estar involucrada en el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y sus posibles conexiones con el Comando Vermelho. Incluso, los medios brasileños destacan que la misma resolución judicial dispuso la prisión preventiva de otro futbolista, Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral que jugó en Vila Nova.

Según informó Ge Globo, la jueza del caso ordenó ahora la prisión preventiva del jugador y su abogado, al considerar que intentaron interferir en las investigaciones. Al parecer, pudieron recopilar información en la que habrían ofrecido dinero a testigos para que cambiaran sus declaraciones. Entre las sospechas figura el presunto ofrecimiento de aproximadamente 5.000 reales brasileños para modificar testimonios.

Además, el procedimiento que fue realizado por efectivos de la Comisaría 14 de Río de Janeiro, con sede en Leblon, se debe a que habrían intervenido su teléfono y en testimonios incorporados recientemente al expediente. De acuerdo con la reconstrucción publicada por medios brasileños, una de las personas que declaró ante la Policía aseguró que el delantero había ofrecido alrededor de 5.000 reales a un familiar para que dejara de involucrar a uno de los acusados.

David Corrêa, jogador do Vasco, é alvo de buscas por tráfico de armas e drogas https://t.co/6zf0VjJIvX #g1 pic.twitter.com/vNS5UmP0dh — g1 (@g1) August 31, 2026

La decisión de la jueza se habría apoyado en conversaciones encontradas en el teléfono del jugador y en testimonios incorporados en las últimas semanas al expediente, lo que justificó la detención del delantero de Vasco da Gama.

El futbolista quedó expuesto en esta investigación, porque su nombre apareció a partir de conversaciones con Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de la infancia de Correa que está acusado por una tentativa de homicidio ocurrida en 2024.