Conmoción en el vestuario de Barcelona: murió el médico del plantel y se suspendió el partido con Osasuna

Estupor, incredulidad. Los jugadores de Barcelona, líder de La Liga, recibieron la triste noticia en el vestuario mismo del Estadio Olímpico, mientras se estaban cambiando para la entrada en calor, con vistas al encuentro por la 27a fecha del principal certamen de España, que debían sostener con Osasuna. Fue entonces cuando el presidente del club catalán, Joan Laporta, ingresó en el recinto, reunió a los jugadores y les comunicó que Carlos Miñarro García, el médico del plantel, había fallecido en el hotel mientras tomaba una siesta. Los jugadores quedaron consternados y en estado de shock. En medio de un marco desolador, algunos referentes se acercaron al vestuario visitante para realizar una solicitud a sus colegas del Osasuna: la suspensión del encuentro. Obviamente, el impacto psicológico fue tremendo.

Miñarro García tenía 40 años y había entrado en el histórico club hace seis temporadas, en 2017. Previamente, desarrolló la parte principal de su carrera como médico adjunto de la Unidad Asistencial y Preventiva del Deporte del Centro de Alto Rendimento de San Cugat, cargo que ejerció durante otros seis años. Asimismo, también fue jefe de servicios médicos del Centro Deportivo de Sabadell.

La suspensión es un hecho y los hinchas se van conmovidos JOSEP LAGO - AFP

Paradójicamente, esta era la primera temporada en la que Miñarro García estaba al comando del departamento médico del plantel profesional, en un momento muy auspicioso del equipo, peleando en el triple frente: LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Con chances de ganar las tres competiciones, como en los viejos tiempos de Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Dani Alves y Sergi Busquets.

La muerte se habría producido por causas súbitas. Miñarro García había cumplido con las rutinas previas a un partido. Desayunó y almorzó con los jugadores, junto con los otros integrantes del cuerpo técnico que encabeza del entrenador alemán Hans Flick, y luego se retiró a descansar. Cuando llegó la hora de trasladarse al estadio, no concurrió al encuentro del plantel, que igualmente se fue desde el hotel Melina Gran Melía rumbo a la cancha. En ese momento, al entrar en su habitación se tomó conocimiento de que había fallecido. Poco más tarde, Laporta fue el encargado de decirles a los futbolistas lo que había sucedido.

El momento en que se anuncia la suspensión del partido con Osasuna por la pantalla del Estadio Olímpico de Barcelona Joan Monfort - AP

Los azulgranas se amparon al Artículo 188 del reglamento de La Liga, donde se especifica que por casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales la RFEF puede suspender el partido en coordinación con LaLiga. Así sucedió y el encuentro quedó cancelado hasta nueva fecha.

La entidad catalana emitió de inmediato un comunicado: ”El FC Barcelona lamenta comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro García, esta misma tarde. Por ese motivo, el partido entre el FC Barceona y el CA Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha”, anunció. “La junta directiva y el conjunto de trabajadores y trabajadoras del FC Barcelona queremos transmitir nuestro pésame más sincero a familiares y amigos, acompañándolos en el sentimiento en estos momentos tan difíciles”.

Coincidentemente con el comunicado por el deceso del médico, por los altavoces del Estadio Olímpico también se daba noticia de la suspensión del partido.

El plantel de Barcelona se mostró conmovido. “De no creerlo. Descansa en paz ‘Doc’. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento”, escribió en las redes sociales el central uruguayo del Barcelona Ronald Araujo. “Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles”, añadió Pedri.

“No hemos puesto ningún tipo de trabas la suspensión porque uno no puede estar jugando un partido pensando que una persona con la que has convivido de manera permanente ya no está. Al árbitro le ha parecido correctísimo y a partir de ahí se suspende”, señaló el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, a la plataforma televisiva DAZN. También se refirió al hecho el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán: “A mí cuando me dijeron desde Barcelona lo que ha sucedido, la suspensión es lo lógico. Qué menos que aplazar este partido en su memoria. Cuando ocurre algo así tan repentino es una situación difícil de controlar”.

Otros clubes se solidarizaron de inmediato con FC Barcelona y con los familiares y amigos del doctor Miñarro García. “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del doctor del F. C. Barcelona, Carles Miñarro García”, expresó el club merengue. El Aleti también se expresó: “Toda la familia atlética nos unimos al dolor por el fallecimiento de Carles Miñarro, doctor del primer equipo del @FCBarcelona_es, y expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

El técnico de Osasuna, Vicente Moreno (centro) y sus colaboradores, consternados por la situación vivida previamente al encuentro con Barcelona JOSEP LAGO - AFP

Barcelona es líder del campeonato español, con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid y tres con el Real Madrid. El equipo dirigido por el Cholo Simeone jugará este domingo ante el Getafe, mientras que los merengues enfrentarán a Rayo Vallecano.

El hecho se produce, además, en una semana en la que Barcelona está disputando los octavos de final de la Champions League. En el partido de ida, en Lisboa, derrotó a Benfica, de Portugal, por 1-0, mientras que el desquite será el martes próximo. En otro de los cotejos de esa instancia, pero el miércoles, se cruzarán los dos conjuntos de Madrid: en la ida, Real se impuso por 1-0, con gol de Brahim Díaz.

