Conmoción en Santa Fe por el suicidio de un ex arquero juvenil de Colón

Alexis Ferlini, de 19 años, se quitó la vida. Crédito: Prensa Colón

José E. Bordón 18 de abril de 2020 • 19:00

SANTA FE.- Conmoción en el fútbol santafesino. Alexis Ferlini, de 19 años y ex arquero de las divisiones inferiores de Colón, se quitó la vida el miércoles pasado. La información fue confirmada por su padre, que evitó precisar los motivos del deceso que trascendió recién este sábado. Allegados al jugador no descartaron que la muerte estuviera relacionada con cuestiones personales, agravadas por el desenlace de su carrera deportiva.

Ferlini, oriundo de Santo Tomé, ciudad vecina a esta capital, había sido dejado libre por Colón, situación que comentó Ariel Ferlini, su padre, con una crítica a los dirigentes sabaleros el jueves. "Hola, buenas. Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida y hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé, a las 9.30. En Colón me lo dejaron libre y luego lo querían en Arsenal y Platense. Lo querían ya, pero ya no había tiempo de ficharlo. No sé qué le pasó, estaba bien en casa con la familia y su novia", introdujo. Y continuó: "El bajón de Colón como que 'rebalsó' y hoy físicamente ya no lo tengo. Ojalá, por Dios, no quiero que le pase más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que le causan a los chicos. Cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Ya está, no me lo van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida".

No se difundió la causa del suicidio, pero el padre de Alexis Ferlini responsabilizó a la dirigencia de Colón. Crédito: Prensa Colón

Ariel Ferlini concluyó: "Solo pido que mi hijo, hoy donde esté, se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que un día me iré para estar con él. Perdón gente pero estoy destrozado, cuiden los chicos. Gracias a todos".