LA NACION

Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Leandro Rey Hilfer dirigirá Boca vs. Racing y Darío Herrera hará lo propio en Vélez vs. River

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico de este viernes entre Boca y Racing
Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico de este viernes entre Boca y Racing

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera estará en el estadio José Amalfitani para el encuentro entre Vélez y River del domingo a las 19.15 y Leandro Rey Hilfer irá a la Bombonera el viernes a las 20 para el clásico entre Boca y Racing. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez fue el designado para el encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini. Por último, Sebastián Martínez hará lo propio en San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17 en el Nuevo Gasómetro.

Darío Herrera dirigirá el partido de este fin de semana entre Vélez y River, en Liniers
Darío Herrera dirigirá el partido de este fin de semana entre Vélez y River, en LiniersGonzalo Colini

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano (TNT Sports)

  • Árbitro:  Nicolás Lamolina
  • Asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Joaquín Gil
  • AVAR: Pablo Dóvalo

17.45: Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento (ESPN Premium)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Asistente 1: Pablo Acevedo
  • Asistente 2: Mariana de Almeida
  • Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
  • VAR: Nahuel Viñas
  • AVAR: Yamil Possi

20: Instituto vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Asistente 1: Miguel Savorani
  • Asistente 2: Damián Espinoza
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Matías Bianchi

20: Boca vs. Racing (TNT Sports)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Javier Uziga

22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata (TNT Sports)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Julio Fernández
  • Asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Diego Martín

22.15: Rosario Central vs. Talleres (ESPN Premium)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

17: Platense vs. Barracas Central (TNT Sports)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Asistente 1: Lucas Germanotta
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Diego Verlota

17: Independiente Rivadavia vs. Independiente (ESPN Premium)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Iván Núñez
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Banfield vs. Newell’s (ESPN Premium)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Jonathan Barrios 
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Lucas Comesaña

19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán - TNT Sports

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Mihura

21.30: Central Córdoba vs. Tigre (ESPN Premium)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Cristian Navarro
  • Asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • AVAR: Diego Romero

Domingo 22 de febrero

17: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Asistente 1: Diego Bonfá
  • Asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Mariano Ascenzi

19.15: Vélez vs. River (ESPN Premium)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisella Trucco

21.30: Unión vs. Aldosivi (TNT Sports)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Asistente 1: Lucas Pardo
  • Asistente 2: Mariana Duré
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Gastón Suárez

*Argentinos Juniors vs. Lanús fue reprogramado debido a que el Bicho tiene que jugar las rondas preliminares de la Copa Libertadores y el Granate debe afrontar la Recopa Sudamericana.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  2. Finalissima 2026: estas son las últimas novedades del partido entre Argentina y España
    2

    Finalissima 2026: estas son las últimas novedades del partido entre Argentina y España

  3. Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026
    3

    Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026

  4. Inter sucumbió ante el "matagigantes" en el Círculo Polar Ártico y... los 3 grados bajo cero
    4

    Inter sucumbió ante el Bodø/Glimt, un auténtico “matagigantes” y... los 3 grados bajo cero