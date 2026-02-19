Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Leandro Rey Hilfer dirigirá Boca vs. Racing y Darío Herrera hará lo propio en Vélez vs. River
La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera estará en el estadio José Amalfitani para el encuentro entre Vélez y River del domingo a las 19.15 y Leandro Rey Hilfer irá a la Bombonera el viernes a las 20 para el clásico entre Boca y Racing. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez fue el designado para el encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini. Por último, Sebastián Martínez hará lo propio en San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17 en el Nuevo Gasómetro.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Joaquín Gil
- AVAR: Pablo Dóvalo
17.45: Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Mariana de Almeida
- Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Yamil Possi
20: Instituto vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Matías Bianchi
20: Boca vs. Racing (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Javier Uziga
22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Julio Fernández
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Martín
22.15: Rosario Central vs. Talleres (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
Sábado 21 de febrero
17: Platense vs. Barracas Central (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Asistente 1: Lucas Germanotta
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Diego Verlota
17: Independiente Rivadavia vs. Independiente (ESPN Premium)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Iván Núñez
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Carlos Córdoba
19.15: Banfield vs. Newell’s (ESPN Premium)
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán - TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
21.30: Central Córdoba vs. Tigre (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Diego Romero
Domingo 22 de febrero
17: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenzi
19.15: Vélez vs. River (ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: pablo González
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisella Trucco
21.30: Unión vs. Aldosivi (TNT Sports)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Lucas Pardo
- Asistente 2: Mariana Duré
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Gastón Suárez
*Argentinos Juniors vs. Lanús fue reprogramado debido a que el Bicho tiene que jugar las rondas preliminares de la Copa Libertadores y el Granate debe afrontar la Recopa Sudamericana.
