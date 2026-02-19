Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera estará en el estadio José Amalfitani para el encuentro entre Vélez y River del domingo a las 19.15 y Leandro Rey Hilfer irá a la Bombonera el viernes a las 20 para el clásico entre Boca y Racing. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez fue el designado para el encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini. Por último, Sebastián Martínez hará lo propio en San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17 en el Nuevo Gasómetro.

Darío Herrera dirigirá el partido de este fin de semana entre Vélez y River, en Liniers Gonzalo Colini

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Joaquín Gil

AVAR: Pablo Dóvalo

17.45: Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi

20: Instituto vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

20: Boca vs. Racing (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Martín

22.15: Rosario Central vs. Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

17: Platense vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlota

17: Independiente Rivadavia vs. Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Banfield vs. Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

21.30: Central Córdoba vs. Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Romero

Domingo 22 de febrero

17: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

19.15: Vélez vs. River (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisella Trucco

21.30: Unión vs. Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

*Argentinos Juniors vs. Lanús fue reprogramado debido a que el Bicho tiene que jugar las rondas preliminares de la Copa Libertadores y el Granate debe afrontar la Recopa Sudamericana.