A qué hora juega Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026 hoy

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales, inicia finalmente este viernes, tras la postergación de los partidos del jueves por el paro general de la CGT, con seis encuentros y en el último turno de la jornada Rosario Central recibe a Talleres de Córdoba en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Sebastían Zunino.

El partido inicia a las 22.15 (horario argentino), en simultáneo con Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata, y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Talleres de Córdoba tuvo un inicio de temporada irregular y visita a Central en un partido complejo X @CATalleresdecba

La previa de Rosario Central vs. Talleres

El Canalla, liderado por Ángel Di María, marcha cuarto en la tabla de posiciones del Grupo B con ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y una caída. Lo negativo es que de los tres encuentros que fue local hasta el momento, ganó solo uno y fue el último ante Barracas Central 2 a 0. Llamado a ser uno de los animadores del campeonato, el elenco dirigido por Jorge Almirón necesita sumar para, cuando inicie su participación en la Copa Libertadores, tener algo de margen de cara a los playoffs.

La T, por su parte, lleva tres encuentros sin derrotas incluida la Copa Argentina -venció en la primera ronda a Argentino de Merlo 2 a 0- y buscará dar el golpe en Rosario para escalar en una clasificación del Grupo A que lo tiene octavo con siete puntos, la misma cantidad que Boca y San Lorenzo. El conjunto dirigido por Carlos Tevez tiene, en el Apertura, el mismo récord de Rosario Central: dos victorias, dos igualdades y una caída.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernandez; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott; Matías Galarza; Juan Sforza y Mateo Cáceres; Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.06 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.10.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025, por el Grupo B, y empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por los goles de Alejo Véliz y Valentín Depetri.