“Ley Prestianni”: la FIFA analiza penas para los jugadores que insultan y se tapan la boca

El incidente protagonizado por el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Jr. durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League ya tiene su correlato en las oficinas de la FIFA. A partir de la denuncia de racismo interpuesta por el futbolista del equipo español, el tema será tratado por el panel de exjugadores de la FIFA, integrado por 16 deportistas retirados. El objetivo es erradicar discursos de odio. En otras palabras, prohibir que los jugadores insulten tapándose los labios con las manos o la camiseta. En caso de aprobarse, la iniciativa se conocerá como “ley Prestianni”, así como hace un tiempo se concretó la llamada “ley Dibu” -en honor al marplatense Emiliano Martínez- para los penales.

En una videoconferencia con Sky Sports, el exdefensor francés Mikael Silvestre -uno de los integrantes de la comisión que le da voz a los exjugadores en la FIFA, y de la que también participan el marfileño Didier Drogba y George Weah- reconoció que en Zürich -donde está la sede de la FIFA- se debate una iniciativa para penar los insultos racistas durante los partidos. Que, además, castigue a quienes se tapen la boca al momento de proferirlos: “Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca”, dijo Silvestre.

El exdefensor, que vistió la camiseta de Manchester United en la Premier League, contó también que la idea es diferenciar los insultos racistas de las indicaciones tácticas cada vez que los futbolistas se lleven la mano a la boca para evitar que sus mensajes sean decodificados. Por otro lado, lamentó que los asistentes al partido entre Benfica y Real Madrid no se hubieran enterado a través de los altavoces del estadio de lo que estaba ocurriendo entre Prestianni y Vinicius en el campo de juego.

“Nuestro grupo de WhatsApp estaba incendiado [al momento del incidente Prestianni-Vinicius]. Una cosa es hablar de táctica con los compañeros o tener una conversación informal, pero claramente hubo odio entre los jugadores, especialmente entre ellos dos”, alegó Silvestre en Sky Sports.

“Quizás debamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que se tapen la boca con las manos o se cubran la boca con la camiseta, como hizo él. Necesitamos hablar con los árbitros y ver qué pueden y no pueden hacer. Es un trabajo en curso”, aseguró el ex defensor central francés.

Si bien la FIFA no se expidió sobre un eventual castigo a los insultos racistas y a los futbolistas que se tapan la boca para agredir a otros colegas, el ente rector del fútbol mundial sí fijó una postura sobre el altercado entre Prestianni y Vinicius.“Me conmocionó y entristeció ver el incidente de presunto racismo contra Vinicius Junior ”, escribió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su perfil de Instagram.

El máximo dirigente del fútbol mundial continuó: “No hay cabida para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables. En la FIFA, a través de la Declaración Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes”.

Y remató: “La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!“.

La defensa de la Confederación brasileña a Vinicius

El jueves, en tanto, se conoció un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en defensa del futbolista de Real Madrid. La entidad reclamó a la UEFA y a la FIFA que castiguen a los responsables (en este caso, el argentino Prestianni): “La CBF solicitó a la FIFA y a la UEFA que sean estrictas en las sanciones a los implicados en el nuevo caso de racismo cometido contra Vinicius Jr. en cartas enviadas a las entidades este jueves (19). En el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, la CBF reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas”.

El documento continúa: “La CBF también envió una solicitud formal a la UEFA para que se realice una investigación exhaustiva de los actos cometidos contra Vinicius Jr., teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y de los presentes, con el fin de identificar y sancionar de forma ejemplar a los implicados en el incidente”.