Real Madrid dijo que aportó pruebas a la UEFA en contra de Prestianni

No se termina el escándalo por el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. Las acusaciones sobre el jugador argentino no se detienen y este jueves abrió el juego Real Madrid, que emitió un comunicado en el que asegura tener pruebas suficientes para demostrar que el futbolista de Benfica utilizó insultos racista para referirse al delantero brasileño, durante el choque por Champions League.

El equipo español le trasladó a la UEFA los resultados de su investigación sobre lo ocurrido el martes último en el estadio Da Luz durante el partido entre Benfica y Real Madrid, por el choque de ida de playoffs de dieciseisavos de final de la Champions League. Según explican algunos medios españoles, el club merengue recabó información sobre lo ocurrido en Portugal tras el gol de Vinicius, antes de la suspensión temporal del encuentro tras la activación del protocolo antirracista por parte de François Lexetier, el árbitro del partido.

Según el informe, Real Madrid centró su investigación en especial en lo ocurrido en las tribunas de Da Luz, donde algunos aficionados locales realizaron gestos racistas hacia los jugadores del equipo madridista, en especial para Vinicius, ya que consideran que no será para nada sencillo demostrar los presuntos insultos de Prestianni al delantero brasileño. Si bien muchos aseguran que el jugador de Benfica habría calificado en repetidas oportunidades como “mono” al atacante del Madrid, como se tapó la boca con su camiseta, no será nada fácil demostrar que estas afirmaciones son reales.

El argentino negó las acusaciones en sus redes sociales: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Por su parte, Vinicius, que se planteó si debía seguir jugando el partido, denunció los hechos después del encuentro en redes sociales: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. (...). Fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.

El cruce entre Vinicius y el argentino Prestianni en la Champions League

Frente a este escenario el club español publicó un comunicado explicando cómo se involucró en este caso: “El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

“El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinícius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

“El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad“.

La crítica de Thuram sobre Mourinho

Lilian Thuram, exjugador francés y voz activa en la lucha contra el racismo, reaccionó a los incidentes entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni. El exdefensor fue muy severo en su crítica con el jugador argentino y también señaló la actitud de José Mourinho.

Para Thuram, lo ocurrido en el Estádio da Luz refleja un problema estructural que persiste en 2026: “Creo que estamos en 2026 y que, en 2026, todavía es posible humillar a las personas negras en una cancha de fútbol. Porque el racismo es humillación. Y lo que me impresiona es que la gente todavía se cuestione lo ocurrido. Vinícius relató los hechos, Kylian Mbappé relató los hechos. Pero no es suficiente, la duda persiste. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de las personas negras no se considera fiable?“, comenzó diciendo en L’Équipe.

Lilian Thuram fue determinante respecto a la situación de Prestiani y Vinicius AFP

Y después se tomó unos segundos para hablar sobre José Mourinho y fue muy duro con el técnico portugués: “Mourinho es un gran entrenador, con una trayectoria excepcional, y ha trabajado con muchos jugadores negros. Y eso no le impide, primero, dudar de la veracidad del acto racista y, segundo, cuestionar la responsabilidad de la víctima por su forma de celebrar el gol. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Quién es el Sr. Mourinho para decidir lo que Vinicius puede o no puede hacer? Hay un sentimiento de superioridad y narcisismo blanco en este juicio. El acto de racismo no tiene nada que ver con el comportamiento de Vinícius, sino con el color de su piel. Mourinho sugiere que quizás sea culpa de Vinícius, que él lo provocó. Esto es absolutamente violento".

Y concluyó: “Cuando Mourinho intenta hacernos creer que Vinícius es responsable del racismo que sufre, es patético. Con ese tipo de análisis, se queda pequeño. Mientras exista este tipo de comportamiento, nunca estaremos todos unidos en la lucha contra el racismo".