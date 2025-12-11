Controversia en España por la presunta agresión de un entrenador de fútbol a un periodista en silla de ruedas

El entrenador de Real Ávila, Marc García Puig, quedó en el centro de la polémica por la presunta agresión al jefe de prensa de club Coruxo, quien utiliza una silla de ruedas, durante la conferencia de prensa posterior al partido correspondiente a la segunda división del fútbol español.

Un fragmento del aparente episodio que se viralizó en X, muestra una discusión elevada entre Puig y la supuesta víctima —identificada como José— previa al desenlace que motivó la denuncia.

Tras la finalización del encuentro, que terminó 1 a 1, el DT de Real Ávila comenzó a responder preguntas de los periodistas. Allí tomó contacto con José, con quien intercambió opiniones.

“Desde mi punto de vista”, se escucha decir al jefe de prensa de Coruxo, antes de ser interrumpido por Puig: “No vamos a alargar más este debate. El táctico no sirve de nada si tú no te puedes ni mover”.

“Tú puedes tener tu opinión y yo la mía. Pero tú eres periodista y yo soy entrenador, amigo. Es la diferencia, tío. ¿Vale? Gracias”, concluye Puig y se levanta para retirarse del lugar. Sin embargo, se quedó en la sala.

A partir de ese momento, el registro se vuelve confuso. Se escucha un intercambio ininteligible durante unos segundos. Luego, cuando el audio mejora, José cuestiona el planteo del entrenador: “Lo que hicieron fue tirarse para atrás”. Puig responde: “Pero claro que nos tiramos para atrás, subnormal”.

El diálogo continúa subiendo de tono hasta que el DT le dice al periodista que se vaya “a su casa”, y este replica: “Vete a tomar por culo”. El entrenador hace la misma devolución y le pide que no lo insulte.

Es entonces cuando en el video se oye un golpe seco y José grita con fuerza. Los alaridos continúan hasta el final del registro, donde se escucha a otra persona decir: “¿Lo estás viendo? Cayó al suelo”.

Versiones cruzadas

Tras la difusión del episodio, tanto Real Ávila como Coruxo emitieron comunicados oficiales con posturas opuestas sobre lo ocurrido. El club oriundo de Castilla y León negó de manera tajante cualquier agresión.

“El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas”, sostuvieron.

🔴 COMUNICADO OFICIAL 🔵



El Real Ávila CF desea aclarar públicamente las informaciones difundidas tras el partido disputado en el día de hoy, en las que se afirma que nuestro entrenador habría agredido a un directivo del equipo rival.



El club niega rotundamente dichas… pic.twitter.com/DqmoKryj4T — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) December 7, 2025

“Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego. Ante la gravedad de estas manifestaciones, y con el objetivo de defender su honor y su reputación, el entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría para iniciar las acciones legales”, añadieron.

El club concluyó: “El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales”.

Desde Coruxo, en cambio, expresaron: “El club condena de manera enérgica la presunta agresión física sufrida por nuestro directivo en la zona habilitada para la rueda de prensa”.

Y cerraron: “La violencia no tiene cabida en nuestra institución ni en el deporte. Las autoridades competentes están desarrollando la investigación correspondiente para determinar el alcance de los hechos. El Coruxo F.C. quiere trasladar todo su apoyo y afecto a José y su familia”.

🎙️𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗨𝗫𝗢 𝗙.𝗖. pic.twitter.com/J5CdAxN36H — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) December 7, 2025

Según medios españoles, el supuesto agredido fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro para una evaluación médica. Habría recibido una patada en su silla, lo que provocó su caída, algo que todavía no fue corroborado.