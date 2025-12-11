LA NACION

Controversia en España por la presunta agresión de un entrenador de fútbol a un periodista en silla de ruedas

El técnico de Real Ávila, de la segunda división, quedó señalado por el episodio ocurrido en conferencia de prensa tras el empate ante Coruxo; un video viral exhibe un intercambio tenso que terminó con denuncias cruzadas

El entrenador del Real Ávila, Marc García Puig, quedó en el centro de la polémica por la presunta agresión al jefe de prensa del Coruxo, quien utiliza una silla de ruedas, durante una conferencia de prensaCaptura de Pantalla

El entrenador de Real Ávila, Marc García Puig, quedó en el centro de la polémica por la presunta agresión al jefe de prensa de club Coruxo, quien utiliza una silla de ruedas, durante la conferencia de prensa posterior al partido correspondiente a la segunda división del fútbol español.

Un fragmento del aparente episodio que se viralizó en X, muestra una discusión elevada entre Puig y la supuesta víctima —identificada como José— previa al desenlace que motivó la denuncia.

Tras la finalización del encuentro, que terminó 1 a 1, el DT de Real Ávila comenzó a responder preguntas de los periodistas. Allí tomó contacto con José, con quien intercambió opiniones.

Desde mi punto de vista”, se escucha decir al jefe de prensa de Coruxo, antes de ser interrumpido por Puig: “No vamos a alargar más este debate. El táctico no sirve de nada si tú no te puedes ni mover”.

Tú puedes tener tu opinión y yo la mía. Pero tú eres periodista y yo soy entrenador, amigo. Es la diferencia, tío. ¿Vale? Gracias”, concluye Puig y se levanta para retirarse del lugar. Sin embargo, se quedó en la sala.

A partir de ese momento, el registro se vuelve confuso. Se escucha un intercambio ininteligible durante unos segundos. Luego, cuando el audio mejora, José cuestiona el planteo del entrenador: “Lo que hicieron fue tirarse para atrás”. Puig responde: “Pero claro que nos tiramos para atrás, subnormal”.

El diálogo continúa subiendo de tono hasta que el DT le dice al periodista que se vaya “a su casa”, y este replica: “Vete a tomar por culo”. El entrenador hace la misma devolución y le pide que no lo insulte.

Es entonces cuando en el video se oye un golpe seco y José grita con fuerza. Los alaridos continúan hasta el final del registro, donde se escucha a otra persona decir: “¿Lo estás viendo? Cayó al suelo”.

Versiones cruzadas

Tras la difusión del episodio, tanto Real Ávila como Coruxo emitieron comunicados oficiales con posturas opuestas sobre lo ocurrido. El club oriundo de Castilla y León negó de manera tajante cualquier agresión.

El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas”, sostuvieron.

“Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego. Ante la gravedad de estas manifestaciones, y con el objetivo de defender su honor y su reputación, el entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría para iniciar las acciones legales”, añadieron.

El club concluyó: “El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales”.

Desde Coruxo, en cambio, expresaron: “El club condena de manera enérgica la presunta agresión física sufrida por nuestro directivo en la zona habilitada para la rueda de prensa”.

Y cerraron: “La violencia no tiene cabida en nuestra institución ni en el deporte. Las autoridades competentes están desarrollando la investigación correspondiente para determinar el alcance de los hechos. El Coruxo F.C. quiere trasladar todo su apoyo y afecto a José y su familia”.

Según medios españoles, el supuesto agredido fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro para una evaluación médica. Habría recibido una patada en su silla, lo que provocó su caída, algo que todavía no fue corroborado.

