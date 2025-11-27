Chiqui Tapia habló por primera vez tras la controversia que generó el título otorgado a Rosario Central

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habló por primera vez en público tras la polémica generada por el trofeo que se le otorgó a Rosario Central como campeón anual y en medio de diferentes críticas por el manejo del fútbol argentino, con presuntos beneficios para algunos clubes dentro y fuera de la cancha.

El titular de la casa madre del fútbol local dio un discurso en el cierre de la ceremonia de los Premios Alumni que se celebró en el Predio Lionel Messi de la AFA, en Ezeiza, donde fue distinguido con el premio de platino por su “labor dirigencial”.

Desde el escenario y con el trofeo en la mano, defendió el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, le dejó un mensaje sutil a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y al gobierno nacional y aseguró que le quedan “muchos años más” al frente de la AFA.

Parte del discurso de Chiqui Tapia

“No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, expresó Tapia, en referencia a las denuncias por causas de corrupción que salpican a dirigentes de su entorno.

En ese sentido, el mandamás del fútbol local remarcó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera” y que aun quedan “muchísimas cosas para mejorar”, aunque aclaró que no debería existir intromisión de la política.

Dirigentes de distintos clubes acompañaron el discurso de Claudio Tapia YouTube: Captura AFA Estudio

“Sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, consideró.

Tras ello, insistió: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores, los jugadores, los técnicos y nosotros, los dirigentes, corrigiendo los errores cada uno desde su rol. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.

Más adelante, Tapia le respondió con una sutileza a Verón, tras los cuestionamientos del club de La Plata a la coronación de Central y tras el pasillo de espaldas que realizaron los jugadores del pincha que derivó en la apertura de un expediente, con posible sanción para los futbolistas.

Claudio "Chiqui" Tapia recibió el premio Alumni Platino, que se otorgó por primera vez YouTube: Captura AFA Estudio

“Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, resaltó Tapia contra la definición del cupo de playoffs del torneo Clausura que permitió pasar de fase a Estudiantes.

Por último, dejó otro mensaje para la Casa Rosada, en el debate sobre la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol doméstico: “Sé lo que representa la fiesta de los Alumni, porque es la fiesta que reconoce y que premia a todos los dirigentes y dirigentas, a los jugadores y jugadoras, a los técnicos y técnicas, a los profes, a todos los que, a lo largo y lo ancho de nuestro país, trabajan para defender las instituciones: las asociaciones civiles sin fines de lucro; eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino”.