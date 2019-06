Rafael Dudamel, entrenador de la selección vinotinto Crédito: @FVF_Oficial

RÍO DE JANEIRO - Sueña Venezuela. Confía, en realidad. Hace ocho días consiguió amurallarse contra Brasil y sostener el arco en cero. ¿Podrá hacerlo este viernes en el Maracaná ante Lionel Messi? Solo un gol le convirtieron en 270 minutos al arquero Wuilker Faríñez y para eso hay algo de mecánica y compromiso entre los dirigidos por Rafael Dudamel. Estrategia y corazón. Hay respeto, claro. Y un antecedente que los ilusiona: el triunfo por 3 a 1 en el amistoso de marzo pasado, en Madrid. "Será un plus mental. El buen funcionamiento que tuvimos en España nos permitirá salir con mentalidad positiva", subrayó Luis Mago, lateral izquierdo de la Vinotinto, jugador de Palestino, de Chile.

Hace tres partidos que la Argentina no derrota a Venezuela, la serie más prolongada de la historia. Porque además de este amistoso, los dos cruces por las eliminatorias a Rusia 2018 se saldaron con empates (2-2, en Mérida, y 1-1, en la Bombonera). Dudamel aceptó que no llegaron a Brasil para conquistar la Copa América, pero eso no quita que busquen dar una sorpresa: "La Copa América nos sirve para seguir creciendo, sin perder la importancia del torneo, a poco más de seis meses de las eliminatorias, que son nuestro principal objetivo. Pero la Copa es una competencia muy importante".

Rondón es la figura de la selección de Venezuela Fuente: AFP

Messi, del otro lado estará Messi. "Él es el mejor jugador del mundo y debemos cuidarnos mucho. Trataremos de hacer lo mejor para pararlo", confió el volante Jefferson Savarino, jugador del Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos. Y Mago coincidió en el diagnóstico: "Será muy difícil pararlo a Messi; a él y al resto de las muy buenas individualidades que tiene la Argentina. Pero confío en nuestro orden táctico que ya nos dio buen funcionamiento. Debemos mantener el arco en cero y aprovechar nuestras ocasiones", sintetizó.

Hace algunos días, Dani Alves, el capitán brasileño, pidió atención con Venezuela: "Es un equipo que está suelto, está jugando sin responsabilidades. Es una generación de jugadores jóvenes, muy promisorios y es una selección que debe ser muy respetada", señalo. Savarino demuestra esa confianza cuando dice "por supuesto que podemos ganarle a Argentina, pienso que no hay nada imposible. El equipo está tranquilo y lucharemos hasta el último minuto".

De todos modos, Savarino también llamó a la mesura: "Aquella victoria en Madrid hay que tenerla en cuenta, aunque son dos cosas muy diferentes. Antes fue un amistoso; ahora se tratará de un partido por la Copa América. Será un partido muy importante, sin dudas, que nos ayudará a crecer como equipo, como selección, como país...". Venezuela cree.