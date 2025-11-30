La selección argentina de talla baja no pudo con Paraguay en la final de la Copa América
El conjunto nacional cayó en la definición por penales, tras igualar 4-4 en el tiempo regular
Resultó una definición de una tremenda tensión. La selección argentina de talla baja luchó hasta último momento, pero no pudo ante Paraguay, en la final de la Copa América, tras perder 2-0 en los penales luego de igualar 4-4, en un enfrentamiento que el conjunto nacional pudo empatar en la última jugada para llevar la definición al tiempo extra. Pero en los penales quedó sentenciado por su falta de puntería y el festejo fue para el conjunto guaraní.
La definición en la ciudad de Luque, con las tribunas colmadas del Ueno COP Arena del Parque Olímpico de Asunción, se vivió como clásico, ya que los últimos duelos entre ambas selecciones resultaron controvertidos y la rivalidad se potenció tras el polémico episodio ocurrido en Buenos Aires durante la final del Mundial en 2023, que consagró a la selección argentina por el abandono de Paraguay en el primer tiempo, disconforme con los fallos arbitrales.
Un tiempo extra para el infarto
Sin poder sacarse diferencias en el segundo tiempo, la final llegó al tiempo extra y allí los dos equipos demostraron que son los más poderosos del continente. En el primer tiempo extra, Paraguay logró imponerse 4-3 gracias a un bombazo de Arturo Florentín y puso contra las cuerdas a la selección argentina.
Sin embargo, el conjunto albiceleste no se dio por vencido y en el último segundo del tiempo adicional, Carlos Sánchez marcó el empate que desató la locura del equipo nacional y logró forzar los penales.
En la definición desde los 12 pasos, el conjunto argentino no estuvo fino, ya que no pudo capitalizar los remates de Brasesco, Rojas y Deamigo mientras que los locales. dirigidos por Raúl Arviniagaldez, convirtieron por intermedio del Mágico Ruíz y Florentín, para festejar su segundo título continental.
Con este título, Paraguay se convirtió en el máximo ganador de la Copa América de talla baja, con dos conquistas. En el certamen anterior, que se disputó en Perú en 2022, la selección argentina había goleado 5-0 a la albirroja en la final.
