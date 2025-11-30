La selección argentina de talla baja no pudo con Paraguay en la final de la Copa América

Resultó una definición de una tremenda tensión. La selección argentina de talla baja luchó hasta último momento, pero no pudo ante Paraguay, en la final de la Copa América, tras perder 2-0 en los penales luego de igualar 4-4, en un enfrentamiento que el conjunto nacional pudo empatar en la última jugada para llevar la definición al tiempo extra. Pero en los penales quedó sentenciado por su falta de puntería y el festejo fue para el conjunto guaraní.

La definición en la ciudad de Luque, con las tribunas colmadas del Ueno COP Arena del Parque Olímpico de Asunción, se vivió como clásico, ya que los últimos duelos entre ambas selecciones resultaron controvertidos y la rivalidad se potenció tras el polémico episodio ocurrido en Buenos Aires durante la final del Mundial en 2023, que consagró a la selección argentina por el abandono de Paraguay en el primer tiempo, disconforme con los fallos arbitrales.