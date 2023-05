Copa del Mundo Sub 20: visas en tiempo récord, maquillajes en los estadios, inversión provincial y (mucho) talento ausente

escuchar

El Mundial Sub 20 que empieza este sábado en Santiago del Estero no estaba en el calendario de la FIFA ni en el de los hinchas argentinos. El equipo albiceleste de la categoría había quedado eliminado en el Sudamericano de Colombia y a la AFA le preocupaba ese resultado deportivo: el primer fracaso de la llamada “gestión Tapia”. Un conflicto político hizo que la FIFA le quitara la sede a Indonesia. Y un guiño del destino, el viaje a Paraguay de Gianni Infantino, el dueño de la pelota, propició la candidatura de nuestro país. C on la capacidad ya instalada, cuatro estadios que precisaron apenas cierto maquillaje, un costo total de US$ 30 millones de dólares, un movimiento económico estimado en 250 millones de la moneda estadounidense y apenas 45 días para organizarlo, el torneo es una realidad . Que no hubiera sido posible sin un guiño del destino y otra selección, la de mayores, que se ganó al mundo en Qatar 2022.

“Lo único que queríamos era que Argentina lo jugara”, se sincera una fuente de la AFA ante la consulta de LA NACION sobre las motivaciones que llevaron a Claudio Tapia y el gobierno nacional a presentar los documentos para organizar la competencia. Cuando la FIFA se quedó sin sede, Argentina no dudó en apuntarse. Pero había que respetar los pasos burocráticos. Firmar cartas de intención y garantizar exenciones impositivas por un monto cercano a los 50 millones de dólares.

¿Hubo otros candidatos? La FIFA no quiso aportar ningún dato. Sólo se remitieron a las decisiones oficiales. Tras aquella reunión iniciática entre el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez e Infantino en la sede de la confederación sudamericana todo el mundo tuvo más claro que tenía que sacar los pasajes hacia la Argentina .

Con una economía jaqueada por la inflación y la depreciación de la moneda, la incógnita era saber quién pondría el dinero para el torneo. Después de todo, es una competencia oficial de la FIFA, que se jacta de tener miles de millones de dólares de reservas. “El mundial Sub 20 cuesta 30 millones de dólares”, revela a LA NACION una fuente de la AFA.

¿Y cómo se financiará? El informante aporta más detalles: “Hasta hace unos días, la FIFA se había comprometido a girar 22 millones y quería que nosotros aportáramos los 8 restantes ”, cuenta. El dato muestra cómo la sintonía fina del torneo se resolvió a último momento. “Al final, desde Suiza aceptaron dividir lo que faltaba en partes iguales: ellos ponen 4 millones y desde acá tendremos que aportar el resto ”, sentencia la fuente. Así, desde Suiza girarán 26 millones de dólares . Y los otros cuatro saldrán de las arcas de la AFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudio Tapia, máximo dirigente de la AFA, durante el mundial de Qatar JUAN MABROMATA - AFP

El Mundial tiene un comité organizador local, que encabeza Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Tapia. Sin embargo, la mayor parte de las decisiones se toman a control remoto. Una de ellas sembró la polémica: los cuatro estadios son nombrados por la sede en la que están emplazados. Así, el Malvinas Argentinas es “Estadio Mendoza”. El Diego Armando Maradona es “Estadio La Plata”. El del Bicentenario, “Estadio San Juan” y el Madre de Ciudades, “Estadio Santiago del Estero”. La FIFA aporta los árbitros, los médicos responsables de realizar los controles antidóping y toda la cartelería relacionada con el torneo, que no tendrá un centro de prensa centralizado, como ocurre con su análogo de mayores. Tampoco, por el momento, habrá traslados para la prensa a las canchas: “Por ahora eso no está previsto”, respondieron en la AFA ante la consulta sobre el tema.

La mayor parte de los US$ 30 millones que costará el torneo se la llevará la logística. Aerolíneas Argentinas será la transportadora oficial de las delegaciones, en coordinación con la FIFA. “Que los planteles vayan en chárters o en vuelos comerciales con otros equipos depende de cada uno de los equipos”, contaron desde el ministerio de Turismo y Deporte, cartera que encabeza Matías Lammens.

La FIFA también hizo un aporte para que los 24 equipos clasificados pudieran entrenarse en complejos de entrenamiento acordes con la importancia de la competencia. En San Lorenzo, por ejemplo, colaboró con equipos para el sembrado del césped de las canchas. Desde Suiza también pagarán las estadías de todos los planteles, staff técnico y colaboradores en la Argentina.

Claudio Tapia, Sergio Massa y Matías Lammens en la firma de los avales para el Mundial Sub 20 en Argentina

Sin embargo, el “aporte” de los clubes argentinos con el Mundial Sub 20 trajo alguna polémica en el comité ejecutivo de la AFA. Por decisión de ese órgano (y de Tapia) todos están obligados a ceder a sus mejores futbolistas a la selección, considerada “prioridad” para la actual administración. Cuando hace unos días los clubes fueron consultados sobre la posibilidad de “prestar” los campos de entrenamiento o canchas auxiliares para que las diferentes selecciones que competirán en el Mundial pudieran practicar allí hubo algunos desplantes. “¿Gratis? Ni locos”, fue el mensaje que mandó un equipo del interior del país. “Al principio, nuestro predio estaba a disposición. Preguntamos si habría alguna contraprestación a cambio y nadie nos dijo nada. Y, al final, no lo prestamos”, relataron desde otro club de primera división.

En rigor, muchos planteles llegaron con anticipación al país. Antes, incluso del cronograma establecido por la FIFA para los entrenamientos oficiales. Suena lógico: estaban preparados para Indonesia y, de pronto, el GPS de 23 seleccionados debió recalcular. La Argentina, los pibes de Tapia y Javier Mascherano, el entrenador que renunció luego del Sudamericano de Colombia y volvió para el Mundial, no tienen ese problema: se entrenarán en el predio que ahora lleva el nombre de Lionel Andrés Messi y viajarán a las sedes donde deban jugar los partidos. Este jueves, los chicos tuvieron su primer contacto con el público santiagueño, que el sábado a las 18 los alentará en el debut ante Uzbekistán, el campeón asiático.

Entrenamiento del seleccionado SUB 20 de Argentina, con Javier Mascherano como DT, en el predio IOSEP Central Cordoba, Santiago del Estero. Previa al partido contra Uzbekistand por el campeonato mundial SUB 20 en Argentina. FABIAN MARELLI

Los viajes anticipados son la razón por la que en los últimos días pudo verse a la selección de Fiji en la cancha del club Trinidad, en San Juan. O a Ecuador practicando y jugando partidos amistosos en el estadio de Riestra. O a Nigeria en el complejo deportivo Howard Johnson de Ezeiza, donde jugó un amistoso frente a Almirante Brown. Ese tiempo de preparación, por ejemplo, le sirvió a la selección de Israel, que jugará su primer mundial desde 1970 (y debutará en una Copa del Mundo Sub 20) para visitar el Club Náutico Hacoaj y acercarse a la comunidad judía en la Argentina. “En nombre de la Asociación de Fútbol de Israel quiero agradecer mucho a todo Hacoaj por su gran hospitalidad y su trabajo para que nos sintiéramos muy cómodos”, dijo Boni Ginzburg, un ex arquero que se retiró en 2001 y hoy es director de selecciones juveniles de ese país.

Cómo harán las provincias con la seguridad

El otro gran ítem es la seguridad de las delegaciones y de los cuatro estadios en los que se disputarán los partidos del torneo. Allí tienen jurisdicción los gobiernos provinciales, que diseñaron operativos similares en cuanto al procedimiento: encapsular a las delegaciones desde que llegan al aeropuerto y durante los traslados a sus hoteles de concentración. Cada provincia tendrá un número diferente de efectivos involucrados. Santiago del Estero destinará 700 hombres, San Juan, 600, Buenos Aires (La Plata) 500 y Mendoza 250.

Cada jurisdicción adaptó su coliseo deportivo de manera diferente para la competencia. Como contó LA NACION, el estadio Ciudad de La Plata, renombrado Diego Armando Maradona, se verá renovado en su interior: se repintaron las dos tribunas de las cabeceras, se reemplazaron las butacas de los bancos de suplentes, se reacondicionó la confitería principal, se colocaron pisos nuevos en los vestuarios, se cambiaron los pupitres para prensa escrita, y se refaccionaron las cabinas para radio y televisión. La mancha será el techo, que lucirá dañado; se rompió hace un par de años, no se reparó y ahora no dan los tiempos para arreglarlo.

El estadio Ciudad de La Plata, rebautizado Diego Armando Maradona, será el escenario de las semifinales y la final del Mundial Sub 20

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), responsable de la seguridad en los eventos futbolísticos en territorio bonaerense diseñó operativos que tendrán tres anillos de seguridad y cuatro zonas de vigilancia llamadas “subcuadrantes”. No habrá distinción de hinchas y todos ingresarán por los mismos accesos. La hora adicional en partidos de fútbol de cada efectivo policial cuesta $1322 , y el módulo mínimo es de cuatro horas. Como las jornadas tendrán dos encuentros cada una y las puertas se abrirán dos horas antes del comienzo del primer partido, cada integrante de la fuerza estará destinado a sus tareas alrededor de ocho horas. Cobrará, entonces, $10.576 . En total, la inversión del estado provincial será de $5,288 millones por cada día en el que haya partidos. El cronograma oficial establece nueve días de actividad en la ciudad de las diagonales, incluidas las dos semifinales y el partido decisivo. Así, el costo de la seguridad en el torneo trepará hasta los $ 47,59 millones.

Mendoza, por su parte, tendrá al estadio Malvinas Argentinas como sede. “Las delegaciones tendrán seguridad privada en las concentraciones y allí también habrá un efectivo policial bilingüe que hará de enlace entre el plantel y el ministerio de Seguridad para cualquier requerimiento y para coordinar el horario de los traslados”, cuentan fuentes del gobierno provincial. Y agregan: “Los equipos viajarán encapsuladas (rodeadas de efectivos motorizados para evitar incidentes) al predio de Coquimbito donde se entrenan y al estadio los días de partido. Lo mismo ocurrirá con los árbitros”. Al igual que en La Plata, las puertas del coliseo deportivo mendocino se abrirán dos horas antes del comienzo del primer encuentro. “Si llega a pasar la Argentina como segunda de su grupo, vendría a jugar acá, por lo que en ese caso se organizaría un operativo distinto”, agregan los funcionarios mendocinos.

El estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, otra de las sedes del Mundial Sub 20: allí puede ir a jugar el equipo argentino en caso de quedar segundo en su grupo

“La inversión que hemos hecho estaba prevista para el segundo semestre, pero la adelantamos por el Mundial: es la modernización total del cartel electrónico del estadio Malvinas Argentinas, que desde 2011 venía con algunas fallas y deterioros. Ahora está a la altura de las mejores canchas del mundo”, cuenta a LA NACION Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes mendocino. Y agrega: “La resiembra del césped ya estaba prevista y también la hicimos, al igual que todo el mantenimiento. No hicimos una inversión especial para el torneo y el estadio ya estaba en condicione cuando la FIFA vino a inspeccionarlo”,

En Santiago del Estero habrá 700 policías que trabajarán “entre 10 y 12 horas durante los días de partido. Y arrancarán tres horas antes del primer encuentro. Estarán distribuidos entre el estadio Madre de Ciudades y el traslado de las cuatro delegaciones que jugarán en cada jornada”. Las fuentes del gobierno provincial agregan que la seguridad “no tendrá un costo extra”, por lo que en principio no percibirían un adicional. El estadio, por su parte, es uno de los más modernos del país y suele recibir partidos de la Liga Profesional y de la Primera Nacional. Pasó la inspección sin problemas.

El Ejecutivo provincial sí invertirá en la fiesta inaugural, calificada como “austera”. “Participarán jóvenes deportistas e integrantes de academias de baile que llevarán las banderas de los 24 países participantes. El ballet latinoamericano, que ya hizo una coreografía durante el partido de Los Pumas ante Escocia, el año pasado, volverá a presentarse durante la presentación de las banderas. Y habrá un artista sorpresa encargado de cantar el himno argentino”, aportan los informantes al tanto de la ceremonia, que cuenta con la aprobación de la FIFA.

Vista panorámica del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero FB Estadio único Madre de Ciudades

La cuarta sede, San Juan, tiene previstos 624 efectivos locales para el partido de Argentina, programado para el viernes 26 a las 18. Y otros 190 hombres de seguridad privada distribuidos entre el estadio, los hoteles y los centros de entrenamiento. Además, el estadio Bicentenario fue objeto de diferentes obras, y también hubo efecto derrame en canchas de clubes locales. La FIFA mandó cuatro máquinas para el estadio del Bicentenario y los campos de entrenamientos oficiales. Y se trabajó para que la altura del césped sea de 24 milímetros, como pide la FIFA. “Hubo algunas mejoras menores en el estadio, que ya había sido inspeccionado para el partido de eliminatorias sudamericanas con Brasil”, informan fuentes del gobierno provincial. Y detallan que para este Mundial clubes sanjuaninos como Trinidad, Colón Juniors y Juventud Alianza recibieron aportes para optimizar sus canchas y vestuarios.

Una prueba piloto para el 2030

El ministerio de Turismo y Deportes, que comanda Matías Lammens, se ocupó de coordinar con la FIFA el ingreso al país de todas las delegaciones, incluidos el staff de la FIFA y los medios de comunicación. “Fue complejo, porque para países como Iraq, Gambia o Nigeria hicimos los visados en forma virtual. Fue una necesidad diferente para cada una de las 23 delegaciones”, relata a LA NACION Federico Conditi, director nacional de Proyectos Especiales de la cartera de Turismo y Deportes. Y agrega: “Resolvimos en 15 días lo que lleva tres años. Es importante de cara al 2030: le demostramos a la FIFA que ante un imponderable como la caída de la sede de Indonesia pudimos responder rápido y bien en materia organizativa. Todo en tiempo récord: más de 2000 visados en 15 días”.

La ceremonia de lanzamiento del Mundial 2030 se realizó en el predio que la AFA tiene en Ezeiza

El funcionario confirma que el movimiento económico esperado se acerca a los 250 millones de dólares y ese es uno de los logros de la organización, sumado al poco tiempo de organización y la respuesta positiva de todas las áreas. “Sentamos un precedente muy importante: Argentina se hizo cargo muy rápido del evento y en la previa salió todo diez puntos. FIFA lo valora mucho de cara a una potencial candidatura para 2030. Y para nosotros es una manera de seguir posicionando a la Argentina como sede para este tipo de evento”.

Más allá del optimismo de las autoridades y del oportunismo de Tapia para quedarse con la sede aprovechando la ola de Qatar 2022, no será un Mundial como el de 2007, disputado en Canadá y ganado por una Argentina en la que despuntaba la sociedad Lionel Messi-Sergio Agüero. El Mundial se juega cuando las principales ligas europeas entran en su etapa de definiciones. Y la FIFA no obliga a los clubes a ceder a los principales futbolistas. Las potencias del Viejo Continente presentarán equipos B o C, con más de 20 talentos de elite que ni siquiera armaron las valijas. Los ingleses, por caso, vendrán con apenas 13 jugadores de campo. Y eso que son los inventores del fútbol. Argentina, entonces, podría valerse del contexto para competir por el título. Y pasar de eliminado en Colombia a campeón mundial ante su gente.

Con información de Leonel Rodríguez (Santiago del Estero).

