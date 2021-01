La Copa Diego Maradona de 2021 comenzará el próximo 12 de febrero. Crédito: FotoBAIRES

Mientras los equipos comienzan a regresar a los entrenamientos tras la finalización de la Copa Diego Maradona, que tuvo a Boca como campeón, el futuro de la próxima competencia va tomando forma, color y rumbo.

Es por eso que la Liga Profesional de Fútbol se reunirá este jueves para ajustar los detalles de la organización de los torneos locales del año 2021. A continuación, la explicación de cómo será el mapa de la máxima categoría del fútbol argentino en 2021, en la que los puntos tendrán más valor porque habrá promedios, se jugarán 38 fechas en total en dos torneos, habrá pasaportes para las competiciones internacionales y se aguarda por la confirmación de la implementación del VAR.

En qué fecha se jugará la Copa Diego Maradona 2021

La competencia volverá a jugarse como una Copa Nacional. Además, será parecida a la edición anterior porque dejó satisfechos a los dirigentes del fútbol argentino. La fecha de inicio será el viernes 12 de febrero y finalizará el 30 de mayo.

Para 2021 volverá a haber clásicos, que serán interzonales.

El formato de la Copa y la vuelta de los promedios

La jugarán 26 equipos, divididos en dos zonas de 13 durante la primera ronda. Se jugarán 12 fechas. pero se sumaría una jornada de clásicos interzonales. Importante: los puntos obtenidos en la ronda contarán para los promedios (no ocurrió así en el torneo pasado). Al igual que en la anterior, no habrá descensos al final del torneo.

Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título. El campeón se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022.

La presencia del VAR

La asistencia arbitral por video está en su etapa final de implementación, solo resta que la FIFA termine de homologar toda la capacitación que realizaron los jueces. Se manejará desde el complejo de la AFA en Ezeiza, salvo para aquellos estadios en los que no llegue la fibra óptica, adonde se llevará una cabina VAR móvil. Se espera la oficialización de su puesta en marcha.

El torneo para el segundo semestre

Luego de la Copa América, que la Argentina co-organizará con Colombia, los 26 equipos de primera jugarán otro torneo corto y hasta fin de año. Para la segunda competencia de 2021 no habrá dos zonas, sino que jugarán todos contra todos, con 13 partidos por fecha (uno será clásico). Así, entre el 14 de febrero y mediados de diciembre, cuando termine la segunda competencia, cada equipo de la Liga Profesional habrá jugado al menos 38 encuentros: 13 del primer torneo y 25 del segundo.

Clasificación a las copas internacionales de 2022

Las posiciones finales del torneo que se disputará en el segundo semestre, sumados a los puntos de las 13 fechas de la Copa Diego Maradona 2021, formarán una tabla anual que es la que definirá los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2022.

