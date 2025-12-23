Vicente Del Bosque y el sueño español: “Tenemos selección para volver a ser campeones del mundo, sin presumir y con cautela”

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque dejó claro que la selección española de fútbol tiene equipo “para volver a ser campeones del mundo” en la cita del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México; mientras que recordó su paso por el banquillo de España como “una época muy agradable” donde sacó el máximo rendimiento.

“Ahora estamos en un periodo preMundial y tenemos un objetivo de volver a ser campeones del mundo. Sin presumir y con cautela. Tenemos la esperanza de ser campeones, tenemos selección para ello”, manifestó el exseleccionador nacional de fútbol en una entrevista por los Premios María de Villota.

Del Bosque, que este martes cumple 75 años y fue galardonado con el Premio María de Villota en su edición de 2025, reconoce que los meses antes del Mundial de 2010 tenían el sentimiento de que podían ganar el título. “Cuando perdimos con Suiza les dije a los jugadores de forma jocosa ‘si ganamos los próximos seis partidos, seremos campeones del Mundo’. Era una esperanza que teníamos. En aquellos años, era dar un paso inasumible”, aseveró.

Un símbolo, para siempre: Del Bosque, Iniesta y un flamante abrazo del alma que valió una copa del mundo para España Reuters

“Fue una época muy agradable. Fueron 114 partidos y, en todo ese tiempo, solamente tuvimos un expulsado. Siempre tuvimos un ambiente muy bueno. Sacamos el máximo rendimiento”, valoró sobre su etapa como seleccionador nacional entre 2008 y 2016.

Por ello, ahora tiene también “la esperanza” de que el combinado español vuelva a alzarse con el trofeo mundial. “Esta primera etapa se devalúa un poco al entrar más equipos, pero también es bueno que la FIFA socialice el fútbol. Es un grupo para clasificarse, con el cuidado y máximo respeto a todo el mundo. Los jugadores saben que tienen que poder dar todo en el campo”, opinó sobre la fase de grupos.

Del Bosque, que lleva ligado al fútbol desde los años sesenta, cree que “la esencia no ha cambiado” en este tiempo, aunque sí evolucionó. “Un equipo de fútbol tiene singularidades como que juegan 11 y se quedan 14 sin jugar. Es un deporte de emociones. Fue evolucionando en cuanto a la calidad, la preparación física, táctica... Fue a mejor. Aquellos que jugaban bien hace 40 años, jugarían bien ahora”, confesó.

Vicente Del Bosque , durante su etapa como DT de la selección de España RFEF

“Ahora se juega cada tres días. Los entrenadores tienen que utilizar todo el plantel. Tenés que utilizar a todos. Esa es la gran labor del entrenador en estos momentos. En cuanto al ruido que rodea al fútbol, pienso que es positivo. Nadie tiene la verdad absoluta del fútbol”, señaló.

Del Bosque reconoció que siempre pensó “que iba a ser un entrenador formativo”, pero finalmente terminó dirigiendo al primer equipo de Real Madrid. “He intentado tratar siempre a la gente de la misma forma que me trataban a mí de chaval. Siempre he tratado de construir un buen vestuario, sano. Eso es muy importante”, apuntó.

“Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos. Veníamos de ganar en 1998 y en el 2000 y el 2002. Tuvimos un gran momento. El Real Madrid hizo una hazaña”, explicó.

Con la bandera de Lamine Yamal, España lidera el ranking mundial de la FIFA THOMAS KIENZLE� - AFP�

Del Bosque se siente “un privilegiado” por haberse podido dedicar al fútbol “saliendo del barrio”. “He estado en el Real Madrid 37 años; siempre en un mismo club. He sido feliz jugando al fútbol”, indica al mismo tiempo que afirma que Pirri y Amancio son los dos mejores jugadores con los que coincidió. “Son de mi época, luego me quedo con Raúl, Fernando Hierro, Zidane o Ronaldo. Todos eran sensacionales”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento por el Premio María de Villota: “Estoy alejado del mundo del motor, pero todos conocemos por lo que pasó la familia Villota. Lo de María fue un shock para todo el mundo y algo insospechado. Este es un Premio que es el amor del padre sobre una hija. El palmarés de los premios es espectacular. Eso también indica que es un país estupendo y con unos grandes deportistas. Eso es un muy buen síntoma para este país”.