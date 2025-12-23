Real Madrid se desprendió de Endrick, aunque no quiere quedarse sin el “niño” de los 75 millones de euros

Su desembarco en Real Madrid generó todo un impacto, porque con apenas 16 años el club español había apostado por el delantero de Palmeiras, Endrick, y desembolsó por él más de 75 millones de euros. Sin embargo, las cosas no resultaron como se planearon, quedó relegado en la consideración de Xabi Alonso, apenas jugó 99 minutos repartidos en los últimos tres partidos y fue cedido a préstamo a Olympique Lyon, de Francia.

La operación de la llegada de Endrick, que ya tiene 19 años, fue anunciada por el club francés este martes en las redes sociales. "Este año la Navidad llega el 23 de diciembre“, con ese texto y un video de 36 segundos en el que se ve a un personaje que cubre su rostro con una capucha en diversos lugares de Lyon, el Olympique anunció la incorporación del brasileño.

It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁



Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025

Según L’Equip, el equipo francés había querido introducir una opción de compra, pero Madrid se negó a aceptarla. "Real Madrid C. F. y Olympique Lyonnais han acordado la cesión del jugador Endrick hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2026“, señala el comunicado enviado por la entidad española.

Endrick se sumará al plantel de Lyon el 29 de diciembre, en el que usará la camiseta número 9. El club francés pagará alrededor de un millón de euros por su préstamo. “La calidad de las negociaciones y la cooperación que ha hecho posible esta incorporación”, dice en la publicación de Lyon acerca de cómo se acordó el desembarco del brasileño.

Esta operación que aceptó Real Madrid con condiciones y que será apenas por 6 meses se debe a que el club español realizó una apuesta por el brasileño muy fuerte, ya que lo compró con apenas 16 años y tuvo que esperar a que cumpla 18 para poder mudarlo a Madrid. Incluso, llegó en 2024 y el contrato vigente es por cinco años. En esa gestión se estableció una cláusula de rescisión de Endrick de 60 millones de dólares, y según algunos medios brasileños, Real Madrid agregó más de 12 millones de dólares a esa cifra para evitar la competencia de otros clubes.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, , para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Endrick pretende ser una referencia ofensiva en el ataque del equipo que dirige Paulo Fonseca. Según los medios franceses, Fonseca y sus asistentes están “encantados con la llegada del talentoso jugador”, viéndolo como el refuerzo de ataque necesario después de perder a Alexandre Lacazette y Georges Mikautadze, y más porque Martin Satriano no logró impresionar y Pavel Sulc no terminó por dale las opciones necesarias.

Comunicado Oficial: Endrick. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 23, 2025

Según explican en L’Equipe, el técnico portugués ya mantuvo conversaciones con Endrick, cuyo entusiasmo por el estilo de juego y la filosofía de Fonseca jugó un papel decisivo en la elección del Lyon. Incluso, en Foot Mercato aseguran que en el vestuario de Lyon están esperando con ansiedad que Endrick se sume al plantel, ya que apuntan a luchar por la Ligue 1 y la Europa League.