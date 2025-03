Copa Libertadores 2025: bombos y posibles rivales de River, Racing, Estudiantes, Vélez, Talleres y Central Córdoba

La Argentina tendrá seis representantes en la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2025 -River, Racing, Estudiantes de La Plata, Vélez, Talleres y Central Córdoba de Santiago del Estero- los cuáles este lunes conocerán a qué rivales enfrentarán en el sorteo que se realizará en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque, Paraguay.

Los 32 clubes participantes fueron divididos en cuatro bolilleros de acuerdo al ranking de la Conmebol y, en ese contexto, los que pertenecen a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedaron en diferentes copones. De acuerdo al reglamento, no podrán compartir zona con un equipo del mismo país y tampoco con aquellos que están en el mismo bombo.

El Millonario y la Academia están en el copón 1, por lo que serán cabeza de serie de un grupo que no será la A porque allí decantará Botafogo como campeón de la edición 2024. Por lo tanto, el azar los ubicará en el primer lugar del B, C, D, E, F, G o H. Además del Fogão, no serán rivales suyos Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional de Montevideo y San Pablo.

El Pincha está en el segundo bolillero junto a Olimpia, Liga de Quito, Internacional de Porto Alegre, Libertad de Paraguay, Independiente del Valle, Colo Colo y Bolívar de Bolivia, con los que no se cruzará en la etapa de grupos al igual que el Fortín y la T con los conjuntos que comparte el copón 3 -Atlético Nacional, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario de Lima, Deportivo Táchira y Universidad de Chile-.

El Ferroviario, que competirá por primera vez en su historia en el máximo certamen continental, figura en el cuarto listado con Carabobo, Atlético Bucaramanga, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Barcelona de Ecuador, Cerro Porteño y Bahía de Brasil, clubes con los que no puede compartir zona.

Bombos para el sorteo de la etapa de grupos

Bombo 1

Botafogo (Brasil).

River Plate (Argentina).

Palmeiras (Brasil).

Flamengo (Brasil).

Peñarol (Uruguay).

Nacional de Montevideo (Uruguay).

San Pablo (Brasil).

Racing (Argentina).

Bombo 2

Olimpia (Paraguay).

Liga de Quito (Ecuador).

Internacional de Porto Alegre (Brasil).

Libertad (Paraguay).

Independiente del Valle (Ecuador).

Colo Colo (Chile).

Estudiantes de La Plata (Argentina).

Bolívar (Bolivia).

Bombo 3

Atlético Nacional (Colombia).

Vélez (Argentina).

Fortaleza (Brasil).

Sporting Cristal (Bolivia).

Universitario de Lima (Perú).

Talleres de Córdoba (Argentina).

Deportivo Táchira (Venezuela).

Universidad de Chile (Chile).

Bombo 4

Carabobo (Venezuela).

Atlético Bucaramanga (Colombia).

Central Córdoba de Santiago del Estero (Argentina).

San Antonio Bulo Bulo (Bolivia).

Alianza Lima (Perú).

Bahía (Brasil).

Cerro Porteño (Paraguay).

Barcelona (Ecuador).

El formato de juego será igual a las ediciones 2023 y 2024. Los participantes se dividirán en ocho zonas de cuatro cada uno. Allí, se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas (seis partidos) y los dos mejores de cada una se clasificarán a octavos de final. Los terceros, por su parte, seguirán compitiendo en la Copa Sudamericana también desde octavos.

Las llaves de eliminación directa de la Copa Libertadores 2025 hasta semifinales serán con partidos de ida y vuelta y se resolverán en los estados del mejor ubicado en la primera instancia. La definición está prevista para el 29 de noviembre en estadio a definir (se postularon escenarios de Brasilia -Brasil-, Montevideo -Uruguay- y Lima -Perú-).

Así se clasificaron los clubes argentinos

River: Tabla Anual.

Tabla Anual. Racing: Campeón de la Copa Sudamericana 2024.

Campeón de la Copa Sudamericana 2024. Estudiantes: Campeón de la Copa de la Liga 2024.

Campeón de la Copa de la Liga 2024. Vélez: Campeón de la Liga Profesional 2024.

Campeón de la Liga Profesional 2024. Talleres: Tabla Anual.

Tabla Anual. Central Córdoba: Copa Argentina 2024.

Estudiantes de La Plata clasificó a la Copa Libertadores 2025 como campeón de la Copa de la Liga 2024 Fotobaires

El último equipo argentino que logró festejar la Copa Libertadores fue River, que en 2018 se quedó con la edición histórica que disputó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid ni más ni menos que ante Boca, su clásico rival. El Millonario venció por 3 a 1 y cayó en la final del año siguiente, en 2019, ante Flamengo en Perú. Entonces, los dirigidos por Marcelo Gallardo se imponían 1 a 0 y lo perdieron en el final 2 a 1 en dos minutos fatídicos.

El xeneize, por su parte, fue el último equipo argentino en llegar a una definición cuando en 2023 cayó frente a Fluminense en el Maracaná por 2 a 1. Luego, no pudo clasificarse a la edición 2024.

