Copa Libertadores: Atlético Nacional no pudo ganarle a San Pablo ni siquiera con dos penales

En Medellín, Atlético Nacional y San Pablo iniciaron en la noche del martes una de las series por los octavos de final de la Copa Libertadores. Un choque atractivo, con dos clubes que fueron campeones del torneo, dos históricos con mucha historia, con dos entrenadores argentinos enfrentados: Javier Gandolfi, del lado colombiano; Hernán Crespo, a cargo del conjunto paulista. Un primer partido que terminó 0 a 0, pero en este caso justo es destacar que hubo muchas emociones, y que sólo faltó abrir el marcador.

Lo primero a señalar es que el Verdolaga antioqueño debió ganar, y por buen margen en el estadio Atanasio Girardot. Pero, a la hora de explicar el cero, la clave está en todo lo que falló Atlético Nacional y que le impidió quedarse con los tres puntos e irse con ventaja al desquite de la semana próxima en San Pablo.

Y allí surge un responsable directo: Edwin Cardona. El ex volante de Boca tuvo las mejores chances, con dos penales, uno en cada tiempo. El primero, sancionado por una mano del defensor Nahuel Ferraresi, a los 14 minutos del primer tiempo, lo pateó afuera; el restante, a los 23 de la segunda mitad, se lo atajó Rafael, el arquero brasileño.

El mediocampista fue reemplazado a cinco minutos del final, salió con la cabeza gacha, pidió perdón al público, y se quedó sentado en el banco, desconsolado después de fallar las chances que le podrían haber dado el triunfo al conjunto paisa. Es la primera vez que un futbolista de Atlético Nacional falla dos penales en el mismo cotejo.

Desde los once metros, Atlético Nacional tuvo esas situaciones inmejorables. Pero no fueron las únicas para los dirigidos por Gandolfi, que también podrían haber anotado en una gran pirueta de Marlos Moreno, que recibió un centro desde la derecha y se lanzó en tijera, pero su remate dio en la base del caño izquierdo, cuando Rafael ya no tenía ninguna chance.

😳 El golazo que iba anotando Marlos Moreno… pic.twitter.com/oXbR0HHsJ0 — Toque Sports (@ToqueSports) August 13, 2025

¿Podía pasar algo más? Sí, otra chance para los colombianos, que llegó en un contraataque rápido que comandó Marlos Moreno, que asistió a Marino Hinestroza, que recibió por la derecha libre de marcas y remató cruzado... y de nuevo el poste le dijo que no. Como quedó visto, una noche poco propicia para Atlético Nacional, que terminó el encuentro con 19 remates al arco, contra apenas 5 de su rival.

El partido fue intenso y veloz, con frecuentes contraataques, pero el club más ganador de Colombia no pudo definir y dejó su cancha con un mal sabor de boca. La serie se definirá el martes próximo en el Morumbí, y el vencedor de la serie chocará con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se enfrentan desde el jueves en Rio de Janeiro.

“Fuimos muy superiores al rival, pero hoy el fútbol no nos premia”, lamentó el técnico argentino Javier Gandolfi. “Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegrías”, defendió al mediocampista.

El lamento del DT Javier Gandolfi; el Paisa colombiano no pudo con San Pablo (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) JAIME SALDARRIAGA� - AFP�

El primer tiempo arrancó dinámico y con pocas pausas. Ambos equipos salieron a la carga con jugadas rápidas, aunque poco concretas. Una mano de Nahuel Ferraresi en el área hizo que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decretara un penal en favor de los cafeteros. Cardona, habitualmente infalible, quien pateó un remate bajo, que salió a unos centímetros del palo izquierdo. Esa sería su primera decepción del encuentro.

Tras fallar el disparo desde el punto blanco, los verdolagas bajaron el ritmo de juego y San Pablo, tricampeón copero, abrió espacios para adentrarse en el área rival, pero sin mayores resultados. El primer tiempo transcurrió casi sin ocasiones de gol, pero poco antes del descanso, en un contraataque, Marlos Moreno recibió dentro del área y remató con un zurdazo que salió ligeramente desviado.

Edwin Cardona patea el primero de sus dos penales (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) JAIME SALDARRIAGA� - AFP�

Tras el descanso, Cardona volvió a estar cerca de abrir el marcador con un remate apenas desviado; llegaron los tiros de Moreno e Hinestroza a los verticales, y el segundo penal para el local, por otra infracción de Ferraresi. Cardona tuvo personalidad para volver a elegir un remate bajo, esquinado y hacia la izquierda, pero Rafael estuvo atento y le sacó el balón. Por todo eso se entendió la satisfacción del DT visitante. “Volver a casa con el empate, en una situación adversa como hoy, es bienvenido”, valoró Crespo.

