Copa Libertadores: la situación de Boca, los otros argentinos y los clasificados a octavos

Esta semana se completa la etapa de grupos de la Copa Libertadores, torneo que cuenta con la participación de seis argentinos: Boca, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense y Rosario Central.

Vale recordar que, desde esta temporada, la Conmebol dispuso algunos cambios reglamentarios: en la fase de grupos, el desempate entre dos o más equipos prioriza los enfrentamientos directos -lo que se conoce como desempate olímpico- en lugar de la diferencia de gol, que pasa a tener relevancia en caso de paridad en puntos.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, mientras que los terceros se clasifican a los Playoffs de la Sudamericana. Para el sorteo de los octavos -se realizará el viernes 29 de mayo, al mediodía, en Asunción-, se generan dos tablas, con los ocho primeros reubicados del 1 al 8, y los segundos, del 9 al 16; en cada serie, el equipo con la menor numeración definirá como local.

A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 28 de noviembre próximo en el estadio Centenario, en Montevideo.

Así está la situación de cada uno de los equipos argentinos:

Estudiantes: llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón.

llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón. Independiente Rivadavia: se clasificó a los octavos de final con una campaña formidable y con dos fechas de antelación. Hasta el momento tiene 13 puntos y podría quedar como uno de los mejores primeros para tratar de definir cada serie en Mendoza hasta las semifinales. El miércoles visitará a Bolívar, pero no en la altura de La Paz, sino en mucha menos altura: jugarán en Santa Cruz de la Sierra, tras la decisión de la Conmebol de cambiar la sede del encuentro, a raíz de la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia.

Sebastián Villa, la figura de Independiente Rivadavia, ya clasificado a los octavos ANDRES LARROVERE - AFP

Boca: en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana.

en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana. Platense: está segundo en el grupo E y todavía depende de sí mismo para clasificarse a octavos, pero no lo tendrá nada fácil en la última fecha. El Calamar acudirá a San Pablo para visitar a Corinthians, ya clasificado como líder. Si gana en Brasil, el equipo de Vicente López pasará como segundo; si empata, y Santa Fe no le gana a Peñarol por dos goles de diferencia, también pasará a octavos; si pierde, y Santa Fe gana por dos o más goles, acudirá a la Copa Sudamericana.

Platense aún depende de sí mismo, pero deberá conseguir un buen resultado frente a Corinthians Rodrigo Abd - AP

Lanús: el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino. Rosario Central: el Canalla, con 13 puntos en el bolsillo, ya está clasificado a los octavos de final. Sólo resta saber si lo hará como líder o escolta del grupo H. Terminará primero si gana o empate el miércoles, en Ecuador y frente a Independiente del Valle; una derrota lo dejará segundo, ya que en el desempate olímpico quedaría debajo de los ecuatorianos, tras el empate 0-0 en Arroyito.

La clasificación de Estudiantes

Los clasificados a los octavos de final