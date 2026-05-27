Copa Libertadores: la situación de Boca, los otros argentinos y los clasificados a octavos
Se completa la etapa de grupos; cuáles son las chances de los equipos de nuestro país
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Esta semana se completa la etapa de grupos de la Copa Libertadores, torneo que cuenta con la participación de seis argentinos: Boca, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense y Rosario Central.
Vale recordar que, desde esta temporada, la Conmebol dispuso algunos cambios reglamentarios: en la fase de grupos, el desempate entre dos o más equipos prioriza los enfrentamientos directos -lo que se conoce como desempate olímpico- en lugar de la diferencia de gol, que pasa a tener relevancia en caso de paridad en puntos.
Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, mientras que los terceros se clasifican a los Playoffs de la Sudamericana. Para el sorteo de los octavos -se realizará el viernes 29 de mayo, al mediodía, en Asunción-, se generan dos tablas, con los ocho primeros reubicados del 1 al 8, y los segundos, del 9 al 16; en cada serie, el equipo con la menor numeración definirá como local.
A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 28 de noviembre próximo en el estadio Centenario, en Montevideo.
Así está la situación de cada uno de los equipos argentinos:
- Estudiantes: llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón.
- Independiente Rivadavia: se clasificó a los octavos de final con una campaña formidable y con dos fechas de antelación. Hasta el momento tiene 13 puntos y podría quedar como uno de los mejores primeros para tratar de definir cada serie en Mendoza hasta las semifinales. El miércoles visitará a Bolívar, pero no en la altura de La Paz, sino en mucha menos altura: jugarán en Santa Cruz de la Sierra, tras la decisión de la Conmebol de cambiar la sede del encuentro, a raíz de la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia.
- Boca: en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana.
- Platense: está segundo en el grupo E y todavía depende de sí mismo para clasificarse a octavos, pero no lo tendrá nada fácil en la última fecha. El Calamar acudirá a San Pablo para visitar a Corinthians, ya clasificado como líder. Si gana en Brasil, el equipo de Vicente López pasará como segundo; si empata, y Santa Fe no le gana a Peñarol por dos goles de diferencia, también pasará a octavos; si pierde, y Santa Fe gana por dos o más goles, acudirá a la Copa Sudamericana.
- Lanús: el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.
- Rosario Central: el Canalla, con 13 puntos en el bolsillo, ya está clasificado a los octavos de final. Sólo resta saber si lo hará como líder o escolta del grupo H. Terminará primero si gana o empate el miércoles, en Ecuador y frente a Independiente del Valle; una derrota lo dejará segundo, ya que en el desempate olímpico quedaría debajo de los ecuatorianos, tras el empate 0-0 en Arroyito.
La clasificación de Estudiantes
Los clasificados a los octavos de final
- Flamengo (Brasil)
- Estudiantes
- Coquimbo Unido (Chile)
- Deportes Tolima (Colombia)
- Independiente Rivadavia
- Corinthians (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Liga de Quito (Ecuador)
- Mirassol (Brasil)
- Rosario Central
- Independiente del Valle (Ecuador)
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