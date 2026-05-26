Cuándo juega Boca por la Copa Libertadores 2026

El primer semestre de Boca Juniors en 2026 carga con una eliminación en octavos de final del Torneo Apertura y se medirá, en gran parte, por lo que le ocurra en la Copa Libertadores 2026, en la que esta semana enfrentará a Universidad Católica de Chile con la necesidad de ganar para avanzar a octavos de final y no decantar en la Sudamericana.

El encuentro correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo D está programado para este jueves 28 de mayo a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Boca vs. Universidad Católica

El equipo del barrio porteño de La Boca no tiene demasiadas opciones: necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final. Actualmente, se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a los brasileños con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10.

En caso de imponerse, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

La continuidad de Claudio Úbeda en Boca depende en gran parte del partido de este jueves Gustavo Garello - AP

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanzará con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona, Boca y los brasileños quedarán con siete unidades cada uno pero en los partidos entre ellos el equipo de Belo Horizonte cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera. En caso de terminar tercero, decantará en los playoffs de la Copa Sudamericana.

De cara a este compromiso, el xeneize cuenta con bajas importantes. Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión que sufrió ante Barcelona en Ecuador mientras que Ayrton Costa llegó al límite de amonestaciones. Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y está descartado mientras que a Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento porque también acarrea una dolencia. Marco Pellegrino, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Milton Giménez se perfilan para ocupar sus lugares.

Universidad Católica también depende de sí misma, más allá de la dificultad que le significa jugar en la Bombonera. Con la igualdad se mete en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha del Grupo D con victoria de Boca por 2 a 1 en el Claro Arena de Santiago con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja sobre el final.

El historial, incluyendo ese cruce, tiene 12 partidos con ocho triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates.